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Автор Ольга Лебедева

Тайвань недоволен реакцией Китая на визит Пелоси: Пекин задумал вторжение

Мир

Представители министерства обороны Тайваня обвинили Пекин в стремлении вторгнуться в территориальные воды и воздушное пространство острова. Повод — объявление Китаем серии "целенаправленных военных операций” в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Тайвань недоволен реакцией Китая на визит Пелоси: Пекин задумал вторжение

Военные чиновники в Тайбэе заявили сегодня, что несколько запретных зон вокруг острова, где Китай на этой неделе намерен провести учения с боевой стрельбой, пересекаются с "территориальным пространством Тайваня”.

По данным The Guardian, Тайбэй обвинил Пекин в нарушении "правил ООН”, заявив, что фактически это равносильно "блокаде воздушного и морского пространства Тайваня” и "психологической войне против его граждан”.

Власти островного государства пообещали "твёрдо защищать свою национальную безопасность” и повысить военную готовность до самого высокого уровня, придерживаясь при этом "принципа не напрашиваться на войну”.

Из-за чего сыр-бор

Напомним, Пелоси прибыла-таки в Тайбэй поздно вечером во вторник, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина против попыток посетить территорию, которую он считает неотъемлемой частью Китая. Самолёт американской чиновницы благополучно приземлился в тайваньском аэропорту.

После этого командование Восточного театра военных действий Китая объявило о масштабных военных учениях у берегов Тайваня, боевых стрельбах в Тайваньском проливе и испытательных пусках ракет в море к востоку от острова. Согласно карте, распространённой государственными СМИ, военные учения, которые должны начаться в четверг после отлёта Пелоси, пройдут по меньшей мере в шести крупных морских районах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Япония тоже обеспокоена

Масштабные военные учения Китая не понравились не только Тайваню, который окажется фактически в блокаде. Обеспокоенность ими уже выразило правительство Японии.

Главный представитель страны Хирокадзу Мацуно заявил, что "Токио передал Пекину свою озабоченность по поводу военных учений, которые должны начаться в четверг":

"Район проведения учений совпадает с исключительной экономической зоной Японии", — пояснил Мацуно.

К слову, сам визит Пелоси власти Токио никак не прокомментировали, ограничившись заявлением, что "напряжённость в Тайваньском проливе должна быть разрешена путём диалога".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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