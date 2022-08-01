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Автор Ольга Лебедева

Американцы могут сами сбить самолёт Пелоси, чтобы начать войну с Китаем

Мир

Сегодня, 1 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала своё азиатское турне, за которым пристально следит как минимум половина мира. Причина столь пристального внимания заключается в том, что американская чиновница объявляла о своём намерении посетить Тайвань — де-факто отколовшийся от Китая, но никем пока не признанный регион.

Американцы могут сами сбить самолёт Пелоси, чтобы начать войну с Китаем

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на традиционном брифинге предупредил, что китайские военные "не будут сидеть сложа руки", если "должностное лицо номер три правительства США" приедет на Тайвань, да и политические последствия этого визита будут "вопиющими".

Ранее США неоднократно заявляли, что намерены "поддерживать Тайвань в его стремлении к независимости" (хотя официально поддерживают политику одного Китая) и обещали предоставить Тайбэю оружие, "необходимое для самообороны". И — до кучи — рекомендовали изучать "военный опыт Украины", внушая населению мысль о "неизбежном вторжении Пекина".

Вашингтон сменит "подопечного"?

Газета Politico, ссылаясь на европейского дипломата, который пожелал остаться инкогнито, заявила, что США переключат своё внимание с конфликта на Украине на события, разворачивающиеся вокруг Тайваня. Это, как следует из опубликованного материала, произойдёт в случае эскалации на острове.

Означает ли это, что Украина — отработанный материал и США готовы бросить её, чтобы не проиграть, как в случае с Афганистаном?

По мнению генерального директора Института ЕврАзЭс Владимира Лепехина, публикация в британском издании не более чем фантазия журналистов.

"Неслучайно в качестве спикера они ссылаются на анонимный источник", — пояснил он в интервью Pravda.Ru.

По словам политолога, пытаясь спрогнозировать планы США, необходимо учитывать, что у них самих идёт холодная гражданская война: политики там не могут договориться между собой по многим вопросам, включая тайваньский:

"Когда Пелоси собралась посетить Тайвань, это намерение встретило сильное сопротивление сторонников Трампа — республиканцев и прочих. Потому что они прекрасно понимают, что после этого визита отношения между США и Китаем сильно обострятся. Многие в американском истеблишменте не хотят этой войны. Демократы рвутся в бой, а республиканцы им препятствуют".

Исходя из этого, считает политолог, стоит ожидать, напротив, активизации Штатов на Украине. И не только там, благо вариантов несколько:

"Косово. Иран — Израиль. В обоих регионах, возможно, даже раньше начнётся активизация столкновений, чем между Соединёнными Штатами и Китаем. Но Украина всё равно остаётся магистральным направлением. Потому что Байдену нужно отчитываться, нужно показывать, что Америка усмирила Россию, защитила свободный мир и демократическую Украину. Поэтому они не оставят её в покое".

Владимир Лепехин уверен, что сейчас американцы попытаются обеспечить Украине господство в воздухе:

"Решение готово — поставка почти 600 беспилотников. Вслед за ними американцы поставят новые ракетные системы залпового огня, более продвинутые. США надеются, что если они поставят системы, дальность которых не 45, а до 300 километров и больше, то они смогут заставить Путина пойти на кулуарные переговоры с Байденом и, когда начнётся противостояние США и Китая, он не поддержит Пекин".

Провокация вполне вероятна

— Что станет сигналом "эскалации на острове"? Пока ведь ситуацию там раскачивают как раз таки Штаты…

— Любая провокация. Вплоть до сбитого самолёта Пелоси, которая сейчас будет облетать азиатские страны —

  • Сингапур,
  • Южную Корею,
  • Малайзию,
  • Японию.

Если это случится, то только "благодаря" усилиям американских спецслужб, которым нужно основание для обвинения Китая, — сказал Pravda.Ru Владимир Лепехин. — Пока у них такая комбинация не готова. Как правило, они, например, взрывают или обстреливают свой корабль. Это у них повелось со времён Второй мировой войны. Например, перед наступлением на Вьетнам сами себя обстреляли, а сказали, что вьетнамцы на них напали.

Так и сейчас может быть в Южно-Китайском море или где-то ещё: нанесут удар по какому-нибудь собственному кораблю, обвинят в этом Китай и начнут эскалацию.

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Почему Китай для США опаснее России? / Петр Фёдоров о главном страхе Америки
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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