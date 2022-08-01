Американцы могут сами сбить самолёт Пелоси, чтобы начать войну с Китаем

Сегодня, 1 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала своё азиатское турне, за которым пристально следит как минимум половина мира. Причина столь пристального внимания заключается в том, что американская чиновница объявляла о своём намерении посетить Тайвань — де-факто отколовшийся от Китая, но никем пока не признанный регион.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на традиционном брифинге предупредил, что китайские военные "не будут сидеть сложа руки", если "должностное лицо номер три правительства США" приедет на Тайвань, да и политические последствия этого визита будут "вопиющими".

Ранее США неоднократно заявляли, что намерены "поддерживать Тайвань в его стремлении к независимости" (хотя официально поддерживают политику одного Китая) и обещали предоставить Тайбэю оружие, "необходимое для самообороны". И — до кучи — рекомендовали изучать "военный опыт Украины", внушая населению мысль о "неизбежном вторжении Пекина".

Вашингтон сменит "подопечного"?

Газета Politico, ссылаясь на европейского дипломата, который пожелал остаться инкогнито, заявила, что США переключат своё внимание с конфликта на Украине на события, разворачивающиеся вокруг Тайваня. Это, как следует из опубликованного материала, произойдёт в случае эскалации на острове.

Означает ли это, что Украина — отработанный материал и США готовы бросить её, чтобы не проиграть, как в случае с Афганистаном?

По мнению генерального директора Института ЕврАзЭс Владимира Лепехина, публикация в британском издании не более чем фантазия журналистов.

"Неслучайно в качестве спикера они ссылаются на анонимный источник", — пояснил он в интервью Pravda.Ru.

По словам политолога, пытаясь спрогнозировать планы США, необходимо учитывать, что у них самих идёт холодная гражданская война: политики там не могут договориться между собой по многим вопросам, включая тайваньский:

"Когда Пелоси собралась посетить Тайвань, это намерение встретило сильное сопротивление сторонников Трампа — республиканцев и прочих. Потому что они прекрасно понимают, что после этого визита отношения между США и Китаем сильно обострятся. Многие в американском истеблишменте не хотят этой войны. Демократы рвутся в бой, а республиканцы им препятствуют".

Исходя из этого, считает политолог, стоит ожидать, напротив, активизации Штатов на Украине. И не только там, благо вариантов несколько:

"Косово. Иран — Израиль. В обоих регионах, возможно, даже раньше начнётся активизация столкновений, чем между Соединёнными Штатами и Китаем. Но Украина всё равно остаётся магистральным направлением. Потому что Байдену нужно отчитываться, нужно показывать, что Америка усмирила Россию, защитила свободный мир и демократическую Украину. Поэтому они не оставят её в покое".

Владимир Лепехин уверен, что сейчас американцы попытаются обеспечить Украине господство в воздухе:

"Решение готово — поставка почти 600 беспилотников. Вслед за ними американцы поставят новые ракетные системы залпового огня, более продвинутые. США надеются, что если они поставят системы, дальность которых не 45, а до 300 километров и больше, то они смогут заставить Путина пойти на кулуарные переговоры с Байденом и, когда начнётся противостояние США и Китая, он не поддержит Пекин".

Провокация вполне вероятна

— Что станет сигналом "эскалации на острове"? Пока ведь ситуацию там раскачивают как раз таки Штаты…

— Любая провокация. Вплоть до сбитого самолёта Пелоси, которая сейчас будет облетать азиатские страны —

Сингапур,

Южную Корею,

Малайзию,

Японию.

Если это случится, то только "благодаря" усилиям американских спецслужб, которым нужно основание для обвинения Китая, — сказал Pravda.Ru Владимир Лепехин. — Пока у них такая комбинация не готова. Как правило, они, например, взрывают или обстреливают свой корабль. Это у них повелось со времён Второй мировой войны. Например, перед наступлением на Вьетнам сами себя обстреляли, а сказали, что вьетнамцы на них напали.

Так и сейчас может быть в Южно-Китайском море или где-то ещё: нанесут удар по какому-нибудь собственному кораблю, обвинят в этом Китай и начнут эскалацию.

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