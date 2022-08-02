Армия Китая испытает ракету с неядерной боевой частью у берегов Тайваня

Восточная зона командования армии Китая сообщила, что вечером 2 августа начнёт военные учения в шести районах море вокруг Тайваня. Мероприятия продлятся до 7 августа.

Китайские Вооружённые силы планируют провести стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытать ракеты с неядерной боевой частью.

Решение о проведении военных учений стало ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, куда американский политик прилетела во вторник.

Ранее Китай выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань. В заявлении МИД КНР говорится, что поездка спикера палаты представителей США ухудшила китайско-американские отношения, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, а также пошатнула мир и стабильность в Тайваньском проливе.