Восточная зона командования армии Китая сообщила, что вечером 2 августа начнёт военные учения в шести районах море вокруг Тайваня. Мероприятия продлятся до 7 августа.
Китайские Вооружённые силы планируют провести стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытать ракеты с неядерной боевой частью.
Решение о проведении военных учений стало ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, куда американский политик прилетела во вторник.
Ранее Китай выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань. В заявлении МИД КНР говорится, что поездка спикера палаты представителей США ухудшила китайско-американские отношения, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, а также пошатнула мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.