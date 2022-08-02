Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт

Китай не нападёт на Тайвань после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, потому что у КНР недостаточно сил для захвата острова, заявил старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы, японский политолог Цунэо Ватанабэ.

"Сейчас у Китая нет достаточных сил, чтобы напасть на Тайвань. Нет и такого количества десантных кораблей. Поэтому рисков, что визит Пелоси повлечет за собой нападение на Тайвань, в настоящий момент нет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он не исключил, что через 5-6 лет Китай может усилить свою военную мощь и попытаться присоединить Тайвань.

По словам Ватанабэ, Китай не располагает достаточным количеством десантных кораблей, которые необходимы для высадки войск на острове. Однако к 2027-2028 годам КНР может построить такие суда, считают американские специалисты. В таком случае вероятность конфликта между Китаем и США существенно вырастет. Будет ли Вашингтон готов защищать Тайбэй через несколько лет — неизвестно, отметил собеседник информационного агентства.

Во вторник, 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань и заявила, что Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии",