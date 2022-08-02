Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ананских: исключение РФ из мировой экономики приведёт к обратному эффекту
Психолог о музыке, которую слушает ребёнок: её "опасность" зависит от воспитания
Армия Китая испытает ракету с неядерной боевой частью у берегов Тайваня
Кедми о войне США с Китаем: будет уничтожен весь тихоокеанский флот Штатов
Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"
Трасс оконфузилась, перепутав предлог в заявлении про Путина
Кадыров о реакции Китая на визит Пелоси: "Бедную бабусю несколько часов пугали"
Член "Союза Десантников России" Юрьев: "В России ВДВ — это в Японии камикадзе"
Хазин: страны Прибалтики будут стоять на коленях перед Россией

Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт

Мир

Китай не нападёт на Тайвань после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, потому что у КНР недостаточно сил для захвата острова, заявил старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы, японский политолог Цунэо Ватанабэ.

Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт

"Сейчас у Китая нет достаточных сил, чтобы напасть на Тайвань. Нет и такого количества десантных кораблей. Поэтому рисков, что визит Пелоси повлечет за собой нападение на Тайвань, в настоящий момент нет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он не исключил, что через 5-6 лет Китай может усилить свою военную мощь и попытаться присоединить Тайвань.

По словам Ватанабэ, Китай не располагает достаточным количеством десантных кораблей, которые необходимы для высадки войск на острове. Однако к 2027-2028 годам КНР может построить такие суда, считают американские специалисты. В таком случае вероятность конфликта между Китаем и США существенно вырастет. Будет ли Вашингтон готов защищать Тайбэй через несколько лет — неизвестно, отметил собеседник информационного агентства.

Во вторник, 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань и заявила, что Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая "угрожает Тайваню и самой демократии",

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Ольга Лебедева Китаевед Виногродский: у США не хватит духу пустить Пелоси на Тайвань Ольга Лебедева Любовь Степушова Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье Любовь Степушова Андрей Николаев Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает? Андрей Николаев
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Последние материалы
Психолог о музыке, которую слушает ребёнок: её "опасность" зависит от воспитания
Армия Китая испытает ракету с неядерной боевой частью у берегов Тайваня
Пелоси на Тайване: последствия и сценарии ответа Китая
Кедми о войне США с Китаем: будет уничтожен весь тихоокеанский флот Штатов
Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"
Трасс оконфузилась, перепутав предлог в заявлении про Путина
Китаю не хватит сил захватить Тайвань, заявил японский эксперт
Кадыров о реакции Китая на визит Пелоси: "Бедную бабусю несколько часов пугали"
Ремни безопасности и "дворники" в авто кажутся фантастикой для машин-предков
Член "Союза Десантников России" Юрьев: "В России ВДВ — это в Японии камикадзе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников