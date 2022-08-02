Китаевед Виногродский: у США не хватит духу пустить Пелоси на Тайвань

Горячо любимая и постоянно применяемая США "тактика салями"* поставила их на путь войны с Россией и Ираном, теперь Вашингтон уверенными шагами идёт к аналогичной ситуации с Пекином, постепенно отказываясь от политики одного Китая.

Весь мир сейчас следит за перемещениями самолёта спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая намеревается посетить Тайвань. КНР предупреждает о беспрецедентном военном ответе, если этот визит состоится.

Сегодня CNN со ссылкой на источники как в США, так и на Тайване, сообщила, что американская чиновница всё же планирует посетить отколовшийся от Китая остров, несмотря на возражения Пекина, который считает его частью своей территории.

Тайваньский чиновник сказал изданию, что Пелоси, как ожидается, проведёт ночь в Тайбэе и для неё якобы забронировано проживание в пятизвёздочном отеле, но не сообщил никаких подробностей о времени её предполагаемого прибытия.

Представитель США заявил CNN, что Пентагон "работает круглосуточно”, чтобы обеспечить безопасность спикера.

Тайваньские СМИ, в свою очередь, сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, 2 августа.

Будет война?

Многие эксперты говорят, что Пекин просто блефует, поскольку риск войны с США из-за поездки вашингтонского чиновника не представляется соразмерным или рациональным.

Независимый китаевед Бронислав Виногродский, напротив, уверен, что прилёт Пелоси в Тайбэй вполне может спровоцировать какие-то силовые конфликты. И предотвратить их может только одно: если и Китай, и США не хотят этой войны.

"Но, в принципе, ситуация очень напряжённая, несомненно. Что прилёт Пелоси, что не прилёт Пелоси — это проигрышная ситуация для Штатов в любом случае. И в обоих случаях это выигрышная ситуация для Китая. — сказал эксперт в интервью Pravda.Ru, пояснив, что Китай основательно к этому подготовился и у него "есть запасные варианты".

А что касается США, то они, по оценке Бронислава Виногродского, "слабы духом" и вряд ли пойдут ва-банк:

"Я думаю, что они как-то отыграют, отменят эту историю. Вероятно, как-то сыграют дипломатически, что-то придумают".

* Термин холодной войны, который означает пошаговое достижение политических целей при формальном соблюдении договорённостей.

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