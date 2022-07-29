Техас и Аризона начали разваливать США толпами нелегальных мигрантов

Американский штат Техас, который ранее объявлял о своём намерении выйти из состава США, начал автобусами перевозить в Вашингтон тысячи нелегальных мигрантов, пойманных при пересечении границы.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер требует, чтобы Пентагон и Белый дом прислали Нацгвардию для наведения порядка.

На пресс-конференции в четверг она рассказала, что дважды отправляла в обе инстанции письма с просьбой помочь справиться с наплывом мигрантов, но ни на одно ответа не получила. По словам мэра, по состоянию на середину июля в Вашингтон прибыло более 4000 мигрантов, и число автобусов из Техаса и Аризоны только увеличивается.

"Губернаторы Техаса и Аризоны, ведя жестокие политические игры, предъявляют ультиматумы федеральному правительству, а их действия оказывают прямое воздействие на городские и региональные ресурсы неприемлемыми способами”, — сказала Боузер, отметив, что её округ использует миллион долларов в виде чрезвычайных субсидий, чтобы помочь "мигрантам, ищущим убежища в нашей стране”.

Для сведения:

Техас и Аризона граничат с Мексикой и управляются губернаторами-республиканцами. Оба штата жаловались на растущий поток мигрантов, незаконно пересекающих границу из Мексики с момента инаугурации Джо Байдена на посту президента.

В начале июля судья, отвечающий за один округ в Техасе, объявил о "вторжении”, заявив, что с января 2021 года на границе было поймано более 3,2 миллиона нелегалов, в то время как еще 800 000 "избежали захвата".

Америка начинает разваливаться?

Экс-президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что США рискуют повторить судьбу Советского Союза, а главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри.

Не станет ли кризис мигрантов, перенаправленный властями Техаса и Аризоны, началом предсказанного Трампом "распада США"?

По мнению политолога Леонида Крутакова, происходящее сейчас в Вашингтоне наглядно свидетельствует о том, что западная социально-политическая модель переживает глубочайший кризис:

"Храм на холме" разрушен давно", — сказал публицист в интервью Pravda.Ru. — "Его привлекательный образ пытаются удержать с помощью силы. Тут полный набор — и количество войн в последнее время, и отставки в Европе, и инфляция, и рост цен. И всё это означает одно: модель вошла в стадию критических колебаний и волатильности, которая вот-вот разорвётся. Старые элиты пытаются удержать старую модель и натянуть её, как сову на глобус, силовыми методами, ибо нового и действенного предложить ничего не могут. Да и не хотят".

Наверное, поэтому ни Пентагон, ни Белый дом не отвечают на просьбы вашингтонского мэра — им просто нечего ей сказать.

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