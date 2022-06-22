В Техасе хотят провести референдум об отделении от США.

В Техасе крепнут сепаратистские настроения. Республиканцы намерены сделать так, чтобы штат отделился от США и стал самостоятельным государством.

Представители республиканской партии в Техасе собираются вынести на голосование отделение от США.

В Хьюстоне состоялся региональный съезд партии. Делегаты внимательно изучили фильм о фальсификациях на выборах 2020 года, а затем проголосовали за новую партийную программу.

Одобренный партией документ гласит, что в 2023 году в штате должен пройти референдум среди жителей Техаса об отделении от США.

В Техасе давно лелеют мечту получить независимость от Белого дома. Такие настроения в штате появляются тогда, когда президентом становится представитель демократов.

Эксперты уверены, что осуществить свою задумку республиканцам не удастся, так как это невозможно с юридической точки зрения. Консерваторы, однако, обещали попытаться реализовать свою программу. Они также ратуют за выход из ООН и за признание Джозефы Байдена — нелегитимным главой страны. Кроме того, республиканцы выступают против "трансгендерной нормализации" школьного образования.

Ранее сообщалось, что часть представителей республиканской партии в США отказались от поддержки Североатлантического альянса.