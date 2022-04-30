Часть представителей республиканской партии в США отказались от поддержки Североатлантического альянса, сообщает газета The Washington Post.
По данным журналистов, в ходе недавнего голосования в конгрессе по поводу резолюции в поддержку НАТО 63 члена республиканской партии (30% республиканцев) ответили отрицательно. Три года назад аналогичный документ не поддержали 22 конгрессмена из этой партии.
Данные результаты говорят о том, что среди республиканцев растут изоляционистские настроения, которые отражают взгляды экс-президента Дональда Трампа, следующего принципу "США прежде всего", считают авторы материала.
Обозреватели газеты отмечают, что в Европе опасаются предстоящих выборов в американский конгресс, поскольку республиканцы могут занять большинство мест и возобновить курс Трампа во внешней политике.
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