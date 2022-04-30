WP: в США республиканцы отказались поддерживать НАТО

Часть представителей республиканской партии в США отказались от поддержки Североатлантического альянса, сообщает газета The Washington Post.

По данным журналистов, в ходе недавнего голосования в конгрессе по поводу резолюции в поддержку НАТО 63 члена республиканской партии (30% республиканцев) ответили отрицательно. Три года назад аналогичный документ не поддержали 22 конгрессмена из этой партии.

Данные результаты говорят о том, что среди республиканцев растут изоляционистские настроения, которые отражают взгляды экс-президента Дональда Трампа, следующего принципу "США прежде всего", считают авторы материала.

Обозреватели газеты отмечают, что в Европе опасаются предстоящих выборов в американский конгресс, поскольку республиканцы могут занять большинство мест и возобновить курс Трампа во внешней политике.