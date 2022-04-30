В Китае рассказали, чем грозит США стратегия по "ослаблению России"

Попытки США "ослабить" Россию могут спровоцировать вооружённый конфликт двух великих держав, сообщает китайский портал Global Times.

СМИ сообщает, что США пытаются подорвать мощь России и переманить её лучших учёных, однако такие действия лишь усугубляют напряжённые отношения между странами и могут вылиться в глобальный вооружённый конфликт.

Журналисты отметили, что американские власти никогда не следовали принципу "мирного сосуществования", поэтому США являются угрозой для планеты. Вашингтон во все времена пытался ослабить своих соперников, которые отказывались следовать диктату Запада.

Авторы материала считают, что попытки США сохранить положение гегемона на международной арене с помощью Североатлантического альянса, AUKUS и других военных союзов приведут к разделению мира.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон хочет видеть Россию слабой. Чтобы достичь этой цели, Белый дом планирует упростить выдачу виз российским специалистам, чтобы переманить их в Соединённые Штаты.