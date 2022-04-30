Американский учёный: помощь Украине обернётся катастрофой для США

Экономическая и военная помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, обернётся катастрофой для экономики США, считает учёный Дэниел Дэвис.

По его мнению, действия властей США вредят не только жителям Украины, но и простым американцам. "Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса", — отметил Дэниел Дэвис в статье, опубликованной на сайте 19Fortyfive.

Из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Америка сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса. На этом фоне многомиллиардные дотации для киевского режима лишь продлят конфликт и усугубят экономические проблемы внутри США, полагает учёный.

Президент США Джо Байден 27 апреля объявил, что запросил у конгресса для Украины 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы потратят на поставки вооружений.

В первом квартале 2022 года американская экономика сократилась на 1,4 процента. Для экономистов это стало сюрпризом — они ожидали роста внутреннего валового продукта (ВВП) на один процент.

Если экономика США столкнётся с проблемами, которые сравнимы с кризисом 2008 года, то их влияние на Россию окажется минимальным. Об этом агентству "Прайм" заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По словам экономиста, возможные проблемы в американской экономике не окажут сильного влияния на Россию по той причине, что между двумя странами крайне низкий уровень экономических отношений.