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Автор Ольга Лебедева

Украина — повторение Вьетнама, но Киев уроки истории явно прогуливал

Мир

Активное участие США и НАТО в конфликте на Украине, на словах ограничивающееся вливанием десятков миллиардов долларов в оружие для Киева и дополнительной поддержкой его Вооруженных сил (ВСУ) в виде передачи им данных разведки и "консультациями военспецов", сильно напоминает события другой войны — вьетнамской.

Украина — повторение Вьетнама, но Киев уроки истории явно прогуливал

Хотя в Незалежной еще нет — официально — американских войск (как их не было во Вьетнаме в первые годы), все остальные компоненты "на месте". И, пожалуй, единственные, кто этого не видит или не хочет видеть, — власти в Киеве. А зря, учитывая опыт вьетнамцев.

Вьетнам. XX век

В апреле 1965 года президент США Линдон Бейнс Джонсон объяснил, почему принял решение о начале воздушных атак на Вьетнам, заявив буквально следующее:

"Мы должны бороться, если хотим жить в мире, где каждая страна может сама определять свою судьбу, и только в таком мире наша собственная свобода будет в безопасности… мы дали национальное обещание помочь Южному Вьетнаму защитить свою независимость, и я намерен сдержать это обещание. Нарушить это обещание, бросить маленькую и храбрую нацию на растерзание врагам, за которым должен последовать террор, было бы непростительной ошибкой”.

А ещё Джонсон тогда пояснил:

”Мы также здесь для укрепления мирового порядка… Оставить Вьетнам на произвол судьбы поколебало бы уверенность всех этих людей в ценности американских обязательств и в ценности слов Америки”.

Ничего не напоминает? Тогда вот ещё...

Наплевав на провал во время Корейской войны (она была на десятилетие раньше вьетнамской), США начали ковровые бомбардировки Вьетнама и отправили туда сотни тысяч солдат. Американцы в большинстве своем против этой войны ничего не имели. Лишь спустя два года ее осудил Мартин Лютер Кинг. Понадобилось еще несколько лет, 58 тысяч погибших американцев, три миллиона вьетнамцев и огромное количество потерянных ресурсов, чтобы война прекратилась.

Кстати, "великое общество”, которое надеялся построить президент Джонсон, так в мечтах и осталось.

Украина. XXI век

Заявления президента США Байдена и чиновников его администрации выглядят просто калькой с исторического выступления Линдона Бейнса Джонсона. Напомню только одно.

Объясняя конгрессу, зачем нужны деньги для дополнительного финансирования Украины, Джо Байден сказал:

"Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу …. Цена этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим этому случиться… Инвестиции в свободу и безопасность Украины — это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы наказать российскую агрессию, уменьшить риск будущих конфликтов”.

Как во Вьетнаме, так и на Украине США установили или продвигали проамериканские правительства для противодействия "вражеским” странам.

  • В 1950-х годах США предотвратили общенациональный референдум во Вьетнаме, который объединил бы страну без войны.
  • В 2014 году США сыграли важную роль в содействии перевороту на Украине, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство, что привело к потере Киевом Крыма и гражданской войне на востоке страны.

Западные СМИ изображали США и Южный Вьетнам победителями в войне в Юго-Восточной Азии. Аналогичным образом сейчас они описывают победы украинцев при подавляющей поддержке украинского общества. На самом же деле Россия, Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) берут под контроль юго-восток Украины.

Неизвлечённые уроки

"Теперь ясно, что эскалация конфликта в Ливии в 1965 году была огромной и дорогостоящей ошибкой. Бессмысленная война нанесла огромный ущерб Вьетнаму, Камбодже и Лаосу. Это также имело огромные негативные последствия для Соединенных Штатов, — отмечает независимый американский журналист Рик Стерлинг, задаваясь вопросом, будут ли США и их союзники продолжать эскалацию конфликта на Украине, чтобы нанести ущерб России? Неужели мы ничему не научились из Вьетнама и последующих внешнеполитических катастроф США и Запада за последние 40 лет?"

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Чему неудачная война научила американцев?
Куратор: Любовь Степушова
Темы сша вьетнам украина
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