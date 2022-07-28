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Автор Ольга Лебедева

На Украине нашли применение западному оружию - для бандитских разборок

Мир

На прошлой неделе в Харькове состоялась криминальная разборка. Казалось бы, ничего необычного. Если бы одна из противоборствующих сторон не приехала на БТРах и не палила бы по противникам из противотанковых комплексов.

На Украине нашли применение западному оружию - для бандитских разборок

Как сообщил харьковский новостной портал, почти час на территории одного из городских рынков "шел самый настоящий общевойсковой бой", в результате которого несколько человек были убиты, еще 17 — ранены.

Точное число погибших, отмечают журналисты, неизвестно, поскольку "братва" предпочитает о своих потерях не распространяться.

Известно только, что разборка произошла между нацбатовцами из "Кракена*" и бойцами ЧОПа, охраняющего рынок, принадлежащий нардепу Верховной Рады Александру Фельдману.

По неподтвержденной информации, кракеновцы* (а этот батальон теробороны состоит из бывших уголовников, которые до недавнего времени отбывали сроки за рэкет и разбой) очень хотят иметь свою прибыль от самого крупного рынка в Европе — на знаменитой харьковской "Барабашке" (так его называют местные) работают почти 60 тысяч человек, а площадь рынка — свыше 30 га.

По данным портала "Антифашист", битва за влияние на рынке случилась — что и неудивительно — далеко не в первый раз. Но все предыдущие проходили в традициях "лихих 90-х" — дрались ребятки в основном подручными средствами и расходились с разбитыми лицами да поломанными ребрами.

Новое время — новые возможности

С появлением в Харькове свеженабранного подразделения "Азова**" — батальона "Кракен*" — все изменилось, ведь это бойцы теробороны, и вооружены они "качественно": есть не только любое огнестрельное оружие, но и — спасибо западным друзьям — тяжелое вооружение.

Да и особой моралью в отношении "гражданских" бойцы нацбата не обременены. Об этом свидетельствует тот факт, что командир их, Константин Немичев, и его зам Сергей Величко ("Чили") "прославились" показательными, "на камеру", расстрелами пленных солдат российских ВС.

По информации "Антифашиста", стреляли во время разборки даже из "Джавелинов", "которые "Кракен*" складирует и продает в одном из отдаленных секторов "Барабашки".

"Теперь становится понятно, почему нацбат "Кракен*" никогда не рвался на передовую. Им, может, уже и воевать-то нечем — вся более-менее серьезная техника, которой они располагали, уплыла за рубеж".

И, не исключено, что в скором времени "всплывет" где-нибудь в Европе. Чего в Брюсселе уже начали опасаться: Еврокомиссия (ЕК) недавно объявила о создании центра борьбы с контрабандой оружия из Украины, трафиком украинских беженцев и продажей наркотиков.

* подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

** украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Куратор: Любовь Степушова
Темы оружие харьков
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