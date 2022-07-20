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Автор Ольга Лебедева

Американский политолог: война Джо Байдена на Украине — больше не тайна

Мир

Несмотря на все заявления Белого дома о том, что армия США не участвует в конфликте на Украине, дабы не вступать в открытое военное противостояние с Россией, присутствие американских солдат в стране уже давно — секрет Полишинеля. Равно как и стремление Вашингтона усилить напряженность в отношениях с Москвой вместо того, чтобы пытаться ее снизить и прийти к какому-то дипломатическому урегулированию.

Американский политолог: война Джо Байдена на Украине — больше не тайна

Более того, с самого начала российской СВО мир видит эскалацию военного противостояния. Так, на саммите НАТО в Мадриде президент Байден поведал, что:

  • США создадут постоянный штаб в Польше для Пятого армейского корпуса,
  • сохранят дополнительную ротационную бригаду численностью в несколько тысяч военнослужащих в Румынии,
  • поддержат развертывания войск в странах Балтии.

Кроме того, численность американских войск в Европе, которая в настоящее время приближается к 100 тысячам, будет увеличена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что новые обязательства по размещению Вооруженных сил США "демонстрируют сильное лидерство Байдена". О чем Столтенберг не упомянул, так это о том, что Белый дом долгое время лгал о присутствии американских военнослужащих на Украине. А ведь ещё в марте Байден проговорился об этом, когда, обращаясь к военным, расквартированным в Польше, сообщил, что, приехав на Украину, они увидят, что там уже есть — и немало — американских коммандос.

А потом в New York Times появилась статья, озаглавленная "Сеть коммандос координирует поставки оружия на Украину". В ней — рассказ о том, что в Незалежной ещё до начала российской СВО солдат ВСУ обучали пользоваться американским оружием 150 военных инструкторов Пентагона. А после 24 февраля "некоторые военизированные подразделения ЦРУ и спецподразделения продолжали тайно служить в стране, направляя большую часть разведывательных данных, которыми США делятся с украинскими силами".

"В дополнение к этому солдаты спецназа союзников Вашингтона по НАТО контролируют перемещение оружия и оборудования на Украину и проводят некоторую специализированную подготовку", — писал NYT, уточняя, что охраной Владимира Зеленского занимаются британские спецназовцы SAS.

Правда намного многограннее

Как отметил американский политолог Филип М. Джиральди со ссылкой на "бывших коллег в разведывательных службах", на немецкой военной базе Графенвер, а также на американской авиабазе Рамштайн обучение украинских солдат и офицеров давно шло "полным ходом".

"А сейчас, — утверждает Джиральди, — бойцы спецназа и сотрудников разведки, действующих в основном на западной Украине, не носят униформы, и многие из них работают под различными надуманными прикрытиями, в том числе иногда имеют свободные связи с иностранными посольствами и НПО. В недавно вновь открытом посольстве США в Киеве также есть обычная резидентура ЦРУ, группа из Агентства национальной безопасности и офис военного атташе".

Американские солдаты уже "ступили на землю” Украины

Всё вышесказанное означает, что Байден и другие западные лидеры скрывают своё активное участие в российско-украинском конфликте. После того как он проболтался в Польше, Байден не признает, что американские войска уже не только присутствуют на Украине, но и являются активными участниками событий, обеспечивая логистику и обмен разведданными.

Тактика обкатана неоднократно

Цитируя подполковника ВВС США в отставке Карена Квятковски, экс-аналитика Министерства обороны США, Джиральди отмечает, что развертывание персонала ЦРУ (в который входят как военные, так и сотрудники разведки) "совершенно типично для начальных этапов поддерживаемой США длительной войны и для долгосрочного политического манипулирования страной-мишенью". То есть для Штатов Украина — всего лишь расходный материал, "полезный в его конкуренции с Россией”.

И хотя ЦРУ за сорок лет не выиграло ни одной развязанной им войны, Вашингтон намерен поддерживать этот конфликт бесконечно, лишь бы ограничивать возможности Москвы в глобальном масштабе.

"Наплевав на риски"

"Администрация Байдена поставила на карту свою репутацию и возможное политическое будущее, бросив Украину в войну с Россией. Если начнут всплывать военные потери Запада, политическая поддержка войны на Украине начнет ослабевать в Вашингтоне и других местах. И погубит политическую карьеру Байдена, повлияв на промежуточные выборы в США в ноябре", — говорит Филип М. Джиральди.

Но и для остального — за пределами США — мира эта "тайная война Вашингтона" может стать, по мнению даже американских военных аналитиков, роковой. По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, велика вероятность, что "оплошность или даже провокация с любой стороны могут легко привести к тому, что война станет ядерной".

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Страшная правда для США: политолог указал на реальное место Запада в мире
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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