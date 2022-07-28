"А Байден-то ненастоящий" - американцы считают, что им подменили президента

Президент США Джо Байден появился "в телеэфире" впервые после перенесенного коронавируса. И это породило войну слухов и конспирологических гипотез.

В записанном Байденом видеообращении не было ничего экстренного или даже просто нового. Хозяин Белого дома в очередной раз критиковал своего предшественника, Дональда Трампа, за беспорядки в Капитолии в январе 2021 года.

Но американцев удивил не тривиальный повод выступления, едва оправившегося от болезни 79-летнего президента, а его "странная" манера говорить: зрители отметили "стеклянный немигающий взгляд" Байдена:

"За 96 секунд он моргнул всего два раза и упорно смотрел строго в одну точку", — пишут пользователи соцсетей.

Некоторые даже предполагают, что-либо "Байден ненастоящий", либо "страной управляет робот".

В качестве подтверждения этих версий в интернет кем-то был выложен ролик с фотографиями президента США, сделанными в разное время. Пользователи заметили огромную разницу между снимками — на более ранних фото у него была немного другая форма носа, мочки ушей и разрез глаз: