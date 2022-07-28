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Американцев напугал неморгающий Байден: "Чем его пичкают?"

Мир

Американских пользователей напугало первое публичное выступление лидера США Джо Байдена после выздоровления от коронавируса.

Американцев напугал неморгающий Байден: "Чем его пичкают?"

Речь Байдена была посвящена бывшему президенту страны Дональду Трампу и его поведению в момент попытки захвата Капитолия. Но пользователей Twitter* насторожило совсем другое: странный немигающий взгляд Байдена, произносившего речь. Лидер США моргнул всего два раза за 94 секунды видеообращения.

Некоторые комментаторы предположили, что "этот" Байден и тот, которого они видели раньше — это вообще разные люди, допустив, что у него есть двойник. Кто-то пошутил, что роль президента вообще исполняет робот, которому не нужно моргать. Другие начали иронизировать по поводу чтения Байденом текста по бумажке.

"Он боится, что если моргнет, то потеряет строчку в телесуфлере", — написал один из пользователей.

"Все просто: ему перестали писать напоминания на телесуфлере о том, что надо моргать, потому что опасаются, что он прочитает их вслух", — ответил другой.

Но большая часть пользователей сошлась во мнении, что Байден сейчас выглядит странно, совсем не так, как неделю назад.

"Что-то странное происходит в этом видео. Он даже выглядит не так, как всего лишь неделю назад", — заметил один комментатор.

"Чем они его пичкают?" — спросил другой.

"Его глаза обычно не так широко открыты… У него же фирменный прищур. Что, черт возьми, он употребляет???" — задался вопросом третий пользователь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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