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Автор Любовь Степушова

Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские Телеграм-каналы (ТГК) стали раскручивать сюжет о риске физического устранения президента Владимира Зеленского, который они считают очень высоким.

Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского

США обеспокоены личной безопасностью Зеленского

Об этом пишет "Легитимный", который считает, что "герой сериала" Зеленский скоро станет, согласно многим сценариям Голливуда, антигероем и умрёт, выйдя из игры.

Авторы канала обращают внимание на высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который выразил озабоченность по поводу личной безопасности Зеленского.

"Нас беспокоит личная безопасность Зеленского. Это лидер военного времени, имеющий дело с врагом в России — безжалостным, жестоким и способным практически на всё", — цитирует Салливана Foxnews.

"Президент Зеленский принимает меры предосторожности, чтобы защитить себя, защитить преемственность правительства в Украине, и мы пытаемся помочь и способствовать этому всеми возможными способами", — уточнил чиновник, выступая на Форуме безопасности в Аспене, в Колорадо.

"Легитимный" предполагает, что план по физическому устранению Зеленского будет реализован Западом в тот момент, "когда кулуарно все игроки согласятся на югославский сценарий для Украины".

На Западе все понимают, что долгий кризис — это затратно, указывают авторы канала. Добавим, что и в плане имиджа — тоже, так как очевидно, что "светлый град на холме" поддерживает наркомана и подпольного торговца оружием.

Зеленского уберут по сценарию дела Скрипаля

Телеграм-канал "ЗеРада" считает, что новым героем Украины, которого Вашингтон и Лондон поставят на место Зеленского будет нынешний командующий ВСУ Валерий Залужный.

Оба украинских канала указывают, что устранение нынешнего президента будет обстряпано спецслужбами Запада, как заговор Кремля: "отравят и скажут, что русские".

О том, что такой сценарий прорабатывается, свидетельствуют заявления на том же Форуме безопасности в Аспене главы британской разведки Ричарда Мура, который заявил, что одним из главных намерений Москвы в СВО "было убрать Зеленского".

Москва не будет сохранять государственность Украины

Рассуждения украинских ТГК о сменщике Зеленского ведутся с позиции, что государственность нынешней Украины будет в той или иной степени сохранена.

Поэтому для формирования у населения его поддержки красочно описываются промахи Зеленского:

  • почему" он врал людям, что войны не будет",
  • почему не была проведена эвакуация,
  • почему "на броники скидываются люди".

Украинцам навязывают в виде нового спасителя "честного вояку".

Однако существует большая вероятность того, что никакого югославского сценария (раздела на несколько стран) не будет, а будет капитуляция Киева и полный переход Украины под контроль РФ. Это вызвано тем, что любой Минск-3 не решит проблемы безопасности России.

При данном сценарии часть регионов бывшей Украины сразу перейдёт в российскую юрисдикцию, а часть ждёт долгое военное управление, пока население не определиться со своим будущим. Зеленский в это время (или его светлый образ) уже не будет иметь никакого значения.

Разве что его супруга, которую сейчас раскручивают как политика, займётся миссией подобной той, что несёт Светлана Тихановская или Хуан Гуайдо. Но при "стальных нервах" и соответствующей политике легитимного правительства, шансов у таких марионеток — никаких.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы джейк салливан владимир зеленский
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