На Владимира Зеленского была предпринята попытка покушения. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводят ряд Telegram-каналов.
По словам чиновника, неудачная попытка была предпринята два дня назад. Других подробностей пока не сообщается.
Заметим, что ранее Подоляк также заявлял о неоднократных попытках физического устранения украинского лидера.
В воскресенье Зеленский отстранил от исполнения своих обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Экс-депутат Рады Илья Кива назвал это началом переворота.
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