Подоляк сообщил о неудавшейся попытке покушения на Зеленского

На Владимира Зеленского была предпринята попытка покушения. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводят ряд Telegram-каналов.

По словам чиновника, неудачная попытка была предпринята два дня назад. Других подробностей пока не сообщается.

Заметим, что ранее Подоляк также заявлял о неоднократных попытках физического устранения украинского лидера.

В воскресенье Зеленский отстранил от исполнения своих обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Экс-депутат Рады Илья Кива назвал это началом переворота.