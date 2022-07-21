Выстрел в голову Украине: США намерены конфисковать замороженные активы РФ

США намерены признать Российскую Федерацию "государством-спонсором терроризма", что приведёт к конфискации замороженных активов и другим "адским санкциям". Ответом будет прекращение существования Украины.

Конгресс объявит РФ "государством-спонсором терроризма"

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесёт Россию в так называемый список государств-спонсоров терроризма, если это не сделает Госдеп.

В конце прошлого месяца сенатский комитет по международным отношениям опубликовал резолюцию по этому поводу.

Только Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Иран и Сирия в настоящее время считаются в США государственными спонсорами терроризма.

Как пишет Just Security, на такие страны наложены санкции в виде:

ограничений на иностранную помощь США,

запрет на экспорт и продажу товаров военного назначения,

контроль над экспортом товаров двойного назначения,

различные финансовые и другие ограничения.

Однако для американских специалистов не ясно, будут ли эти санкции иметь большое влияние на Россию, потому что она уже находится под жёсткими санкциями США.

Могут быть изъяты замороженные активы РФ

Но этот статус, как указывает издание, также может иметь серьёзные последствия для активов российского правительства, которые в настоящее время заморожены в западных банках в общей сумме около 300 млрд долларов. Они могут быть конфискованы, так как Россия теряет "иммунитет иностранного суверена в судах в Соединённых Штатах как для рассмотрения претензий, так и для исполнения судебных решений".

"Замороженные российские активы могут стать важным рычагом в любых переговорах по послевоенному урегулированию. Они также могут быть использованы для компенсации украинским жертвам российской агрессии или для помощи в восстановлении страны", — делает вывод автор статьи в Just Security и не советует пока США распылять этот важный политический ресурс.

Телеграм-канал "Незыгарь" отметил ранее, что именно конфискация замороженных российских активов приведёт к апокалипсису на Украине — её исчезновению с карты мира .

Торговая блокада, как на Кубе

В комментарии для Pravda.Ru эксперт по геополитике, редактор проекта "Мягкая сила" Илья Белоус отметил, что могут быть введены и другие жёсткие санкции, например:

запрет на денежные переводы от россиян,

торговая блокада РФ, так как, "фактически, если вы что-то покупаете у России, что-то продаете России, то вы уже спонсируете терроризм".

"Но, как обычно, любые новые санкции будут наносить больше вреда западным странам, чем нам", — сказал Илья Белоус.

США спонсируют террористов

По словам эксперта, террористом является киевский режим, который ежедневно наносит удары по городам Донецкой и Луганской областей, "теперь уже и Херсона, и России".

Но в рамках американской методики "идёт перемена плюса на минус, перекрашивания чёрного в белый, ведётся пропагандистская кампания, что террорист — это Россия, а не Украина".

Ответ России в демонтаже киевского режима и работе с антиамериканскими силами

Ответом, по мнению Ильи Белоуса, является "ежедневное планомерное перемалывание украинской военной инфраструктуры, денацификация и уверенная внешнеполитическая кампания".

Например, как это было сделано на "вчерашнем Тегеране".

"Россия создаёт новый полюс влияния, объединяет вокруг себя страны, которые не хотят подчиняться западной системе. Скоро будет демонтирован украинский режим, а европейские страны запросят мира, потому что, скорее всего, столкнутся с очень жестоким экономическим и социальным кризисом. И новые лидеры, которые появятся в Европе, поймут, что для спасения ситуации надо договориться с Россией и начать уже, наконец-то, покупать у нее дешёвый газ", — сказал эксперт.

Читайте по теме: Россия, Иран и Турция пригласят всех в "открытую Евразию"

Россия не должна проиграть: КНДР признала республики Донбасса

"Масштабная демонстрация силы": в США оценили учения снайперов РФ, Ирана и Китая в Венесуэле

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.