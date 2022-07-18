Отстранение от службы главных силовиков Украины выглядит странным на фоне их неочевидной вины в озвученных преступлениях. Эксперты считают, что это приговор системе, созданной Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы государственной безопасности (СБУ) Ивана Баканова по подозрению в государственной измене.
Теперь дело за Радой, которая должна дать согласие на их увольнение.
"Баканов и Венедиктова входили в преступную группу, которая была уличена в передаче РФ тайной информации и другом сотрудничестве с российскими спецслужбами", — заявил Зеленский в специальном телеобращении.
По его словам, "на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по фактам государственной измены и коллаборационизма сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного следствия и других правоохранительных органов".
"В частности, более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", — отметил президент Украины.
Однако, глава МВД Денис Монастырский не был снят, хотя его подчинённых перешло на сторону России куда больше. В Мариуполе, например, почти все полицейские перешли на службу в ДНР.
Также не сняты военные чины, которые "сдали" две области Украины — Херсонскую и Запорожскую, да и перешеек с Крымом разминировали не СБУ с прокурорами, а армейские сапёры.
Некоторые считают, что "смена караула" — это проделки американцев, которые посадят на эти места "соросят".
Так, координатор Николаевского антимайдана, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала Pravda.Ru, что расследованием дел по Баканову и Венедиктовой занимается Государственное бюро расследований (ГБР), которое напрямую связано со спецслужбами США и Великобритании.
По мнению политика, США хотят снести не пророссийскую часть СБУ, "а ту часть, которая имеет возможность, хотя бы в какой-то мере принимать независимые от Запада решения".
"Зеленский через своего друга, коллегу по "Кварталу-95" Баканова, попытался взять под контроль спецслужбы Украины. Но слишком острая сейчас ситуация для того, чтобы дать Зеленскому самому возможность непосредственно контролировать то, что происходит в СБУ", — сказала Лариса Шеслер.
Со своей стороны, блогер Татьяна Монтян считает, что американцы здесь ни при чём.
Венедиктова уволена из-за профнепригодности (загубленные дела Виктора Медведчука и Петра Порошенко) и за кумовство при назначениях в прокуратуре.
А Баканов — за крысятничество и за то, что не создал жёсткую вертикаль "распиливания бабла", завязанную лично на Зеленского, отметил она.
Один из лидеров движения "Антимайдан" Юрий Кот сказал Pravda.Ru, что те из силовиков, кто перешёл на службу РФ — это люди из числа профессионалов. Поэтому они — это "приговор Зеленскому и той системе, которую он за три года выстроил".
"Я считаю, что единственное спасение этой системы — это стать частью Российской Федерации", — сказал Юрий Кот.
По словам политика, Баканов и Венедиктова — выходцы из числа второго рода сотрудников — "разного сброда, на который заводят уголовные дела, чтобы можно было их шантажировать, ими управлять".
"На самом деле, Баканов и Венедиктова перекрестились и сказали: "Слава тебе, Господи, всё, мы уходим, теперь грядущий развал Украины и обрушение государственности будут не на нашей совести", хотя они, как никто другой, в это огромную лепту внесли", — сказал Юрий Кот.
Политтехнолог Марат Баширов отметил в своём Телеграм-канале, что любые перемены в руководстве Украины при военных событиях приводят к параличу: пока кого-то назначат, пока отладят взаимодействие — нормальной работы не будет.
А если агенты в Генпрокуратуре и СБУ есть, так они и продолжат работать, иначе их бы арестовали, а не увольняли генпрокурора Украины и главу СБУ.
"Нам это на руку", отметил политолог.
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