Эксперты: отстранение от службы Венедиктовой и Баканова — приговор Зеленскому

Отстранение от службы главных силовиков Украины выглядит странным на фоне их неочевидной вины в озвученных преступлениях. Эксперты считают, что это приговор системе, созданной Владимиром Зеленским.

Изменники везде, но отстранены лишь некоторые

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы государственной безопасности (СБУ) Ивана Баканова по подозрению в государственной измене.

Теперь дело за Радой, которая должна дать согласие на их увольнение.

"Баканов и Венедиктова входили в преступную группу, которая была уличена в передаче РФ тайной информации и другом сотрудничестве с российскими спецслужбами", — заявил Зеленский в специальном телеобращении.

По его словам, "на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по фактам государственной измены и коллаборационизма сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного следствия и других правоохранительных органов".

"В частности, более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", — отметил президент Украины.

Однако, глава МВД Денис Монастырский не был снят, хотя его подчинённых перешло на сторону России куда больше. В Мариуполе, например, почти все полицейские перешли на службу в ДНР.

Также не сняты военные чины, которые "сдали" две области Украины — Херсонскую и Запорожскую, да и перешеек с Крымом разминировали не СБУ с прокурорами, а армейские сапёры.

США хотят дополнительно контролировать Зеленского

Некоторые считают, что "смена караула" — это проделки американцев, которые посадят на эти места "соросят".

Так, координатор Николаевского антимайдана, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала Pravda.Ru, что расследованием дел по Баканову и Венедиктовой занимается Государственное бюро расследований (ГБР), которое напрямую связано со спецслужбами США и Великобритании.

По мнению политика, США хотят снести не пророссийскую часть СБУ, "а ту часть, которая имеет возможность, хотя бы в какой-то мере принимать независимые от Запада решения".

"Зеленский через своего друга, коллегу по "Кварталу-95" Баканова, попытался взять под контроль спецслужбы Украины. Но слишком острая сейчас ситуация для того, чтобы дать Зеленскому самому возможность непосредственно контролировать то, что происходит в СБУ", — сказала Лариса Шеслер.

Прихоти Зеленского

Со своей стороны, блогер Татьяна Монтян считает, что американцы здесь ни при чём.

Венедиктова уволена из-за профнепригодности (загубленные дела Виктора Медведчука и Петра Порошенко) и за кумовство при назначениях в прокуратуре.

А Баканов — за крысятничество и за то, что не создал жёсткую вертикаль "распиливания бабла", завязанную лично на Зеленского, отметил она.

Приговор Зеленскому и его системе

Один из лидеров движения "Антимайдан" Юрий Кот сказал Pravda.Ru, что те из силовиков, кто перешёл на службу РФ — это люди из числа профессионалов. Поэтому они — это "приговор Зеленскому и той системе, которую он за три года выстроил".

"Я считаю, что единственное спасение этой системы — это стать частью Российской Федерации", — сказал Юрий Кот.

По словам политика, Баканов и Венедиктова — выходцы из числа второго рода сотрудников — "разного сброда, на который заводят уголовные дела, чтобы можно было их шантажировать, ими управлять".

"На самом деле, Баканов и Венедиктова перекрестились и сказали: "Слава тебе, Господи, всё, мы уходим, теперь грядущий развал Украины и обрушение государственности будут не на нашей совести", хотя они, как никто другой, в это огромную лепту внесли", — сказал Юрий Кот.

России выгоден паралич власти на Украине

Политтехнолог Марат Баширов отметил в своём Телеграм-канале, что любые перемены в руководстве Украины при военных событиях приводят к параличу: пока кого-то назначат, пока отладят взаимодействие — нормальной работы не будет.

А если агенты в Генпрокуратуре и СБУ есть, так они и продолжат работать, иначе их бы арестовали, а не увольняли генпрокурора Украины и главу СБУ.

"Нам это на руку", отметил политолог.

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