Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации

В начале мая текущего года Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов украинцев, поддержавших спецоперацию России. Он был одобрен Верховной Радой 22 мая текущего года. А в марте уже был введён другой приснопамятный акт укронацистов: изъятие всех ценностей, принадлежащих России.

Чуть позднее, со слов прокурора этой страны, стало известно, что якобы Незалежной удалось отобрать имущества у российских юридических лиц на целых 33 миллиарда рублей. Об этом на своей странице в Facebook (ресурс принадлежит экстремистской компании и запрещён в России) сообщила генеральный прокурор этой страны Ирина Венедиктова.

Справка

Украина намерена обратиться в Лондонский суд, чтобы отчуждить у России владение 18 объектами недвижимости общей стоимостью в 100 млн. фунтов стерлингов. Также Киев арестовал доли капитала российских владельцев 11 крупных украинских предприятий на сумму около 200 млн. долларов . Имущество принадлежит "Газпрому", "Росатому", Корпорации ВСМПО-АВИСМА, Николаевскому глинозёмному заводу, "Ростеху", "Татнефти", "РусАлу", "Группе ГМС" и "Роснефти".

Любопытно, что, согласно новому бармалейскому закону о преследовании сочувствующих России, власти теперь вправе экспроприировать имущество уклоняющихся от посылки по призыву на восточный фронт.

Нацистский дух нового закона

Надо сказать, что общая линия очередной грабительской инициативы зародилась не в мозгах укронацистов. Нет, она явно пришла извне, скорее всего, из Германии, от потомков Третьего рейха.

В ХХ веке впервые о конфискации имущества неугодных заговорил рейхсмаршал и рейхсминистр авиации Герман Геринг. В государственных архивах России хранится подписанный им ещё в 1940 году любопытный документ. В нём речь идёт об отборе имущества французов, поддерживающих или участвующих в авианалётах на территорию Германии.

Такое неожиданное — по форме и по сути — заявление скрывает за собой удивительную историю преданного забвению воинского подвига французских авиаторов, о которой просто нельзя не рассказать.

Когда в 1940 году фашисты напали на Францию, они провели 3 июня воздушный налёт силами около 200 бомбардировщиков Люфтваффе перед тем, как двинуть танковые армады. Французские ВВС практически перестали существовать.

Тем не менее, сразу после немецких бомбардировок французский капитан второго ранга (capitaine de corvette) Анри-Лоран Даер (Henri-Laurent Daillère) предложил вылететь на борту своего "Фармана" и сбросить бомбы на… Берлин.

Самое любопытное, что отважному до безрассудства морскому военлёту задуманное вполне удалось. Это случилось в ночь с 7 на 8 июня 1940 года. На борту своего фактически беззащитного (если не считать одного 17,5 мм пулемёта) небесного тихохода "Жюль Верн" он незаметно добрался до столицы рейха, сумел сбросить пять авиабомб, в том числе, на Рейхстаг, да ещё в тот момент, когда Геринг держал речь о победах немецких воздушных асов.

Говорят, что, когда закончились бомбы, вошедший в раж бомбардир Дешан кинул в бомбовый люк свои… армейские бутсы. Потом самолёт сумел вернуться на базу, пролетев более 3 тысяч км и, обманув германские истребители, счастливо избежал столкновений с немецкими зенитчиками.

Немцы, иначе как национальным позором, этот подвиг французских лётчиков не считали. Вот тогда-то Геринг и издал свой знаменитый акт о конфискации имущества и преследованиях всех лиц, участвовавших в воздушных налётах. Список доблестного французского экипажа в Третьем рейхе знали поимённо, причём долго охотились и за самим бортом, который спрятали в ангаре аэродрома Мариньян. В конце концов, движение Сопротивления сожгло самолёт, чтобы он не достался врагу.

Между прочим, французы, получается, не только первыми бомбили Берлин, но ещё и положили начало новому виду авиации — стратегическим бомбардировщикам, летающим на сверхдальние расстояния.

И вот, похоже, немецкая военщина во главе с Олафом Шольцем, любителем нацистской жестикуляции, решила "тряхнуть стариной" и вновь заняться столь милым её сердцу грабежом. Как иначе объяснить, что комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил 12 июля, что в октябре ЕС утвердит акт по изъятию российских активов в случае обхода санкций.

Кстати, по его словам, Брюссель уже заморозил в пяти странах Евросоюза российских активов на 14 млрд. евро. Еврокомиссия якобы намерена направлять все вырученные средства в так называемый "фонд восстановления Украины". Кстати, Варшава, не дожидаясь акцепта от партайгеноссе, к отъёму российского имущества уже приступила.

Польские чиновники решили отобрать два здания, не имеющие дипломатического статуса, но принадлежащие посольству России. Как сообщается, одно из них заброшено, а в другом располагается школа.

Поветрие тотального отбора явно помутило разум не только поляков, но и британцев. Островитяне вообще задерживают всё, что хотя бы отдалённо связано с нашим флагом. В июле был наложен арест на частный самолёт, якобы перевозивший российского бизнесмена. Правда, пока англичане не разобрались принадлежит ли аппарат россиянину или он просто арендовал его.

Как мы достоверно знаем, США, в нарушение Женевской конвенции, ещё до начала спецоперации отобрали у России здание консульства и несколько строений, обладающих дипломатическим статусом.

В принципе, подобная политическая линия выросла на давней исторической традиции. Многие россияне забывают, что всё богатство западного мира — по сути, награбленное. Египтяне, например, до сегодняшнего дня не могут добиться возвращения национальных богатств, разграбленных европейцами — в том числе, и немцами.

Знаменитая бронзовая квадрига Святого Марка в Венеции украдена в Константинополе. Ценности, захваченные американцами в Багдаде в ходе операции "Буря в пустыне", нередко всплывали на чёрном рынке подпольных приобретателей.

Мы помним о разграблении Европы нацистами и исчезновении Янтарной комнаты, о беспощадном грабеже Африки французскими и британскими колонизаторами, преступлениях конкистадоров в Латинской Америке… Тому, кто считает, что так поступали все правители, можно смело ответить: это не так.

Как известно, Золотая орда не занималась грабежом культурных и религиозных ценностей. Ничего подобного не делали ни Россия, ни Китай, ни Индия. В азиатской зоне исключение представляет разве что Япония, которую соседи боялись за милитаризм и пиратские набеги. Но и она выплатила Корее репарации за оккупацию в первой половине ХХ столетия.

Интересно, долго ли России дожидаться репараций от Германии? А кто вернёт нам цену всех загубленных человеческих жизней, сгоревших в топке Второй мировой? Наконец, те же прибалтийские государства или Грузия, не говоря о Восточной Европе, явно не намерены компенсировать нам цену возведённых для них и на их территории промышленных объектов, электростанций, построенных дорог и проложенных энергетических коммуникаций. Между тем, все эти субъекты советского права получали от РСФСР гораздо больше, чем отдавали в общий бюджет.

Обман и разбой

К сожалению, обман и разбой — это норма жизни западной цивилизации. С учётом этих грустных реалий мы просто будем вынуждены завершить тотальный процесс денацификации, чтобы ни один Зеленский больше не вылупился на территории вчерашней Незалежной.

Ну, а потом, нам стоит подумать о компенсации жадными и глупыми соседями всего утраченного нами из-за их грабительских инициатив как последних лет, так и предшествующего исторического периода. Если же они не захотят или не смогут платить, Россия может, в свою очередь, подвергнуть их жёстким санкциям, лишив алюминия, стали, космических силовых установок, энергоносителей, алмазов, редкоземельных металлов и тепловыделяющих элементов для АЭС, наложив эмбарго на ряд высоких технологий, закрыв им транзит через наше небо и Северный морской путь. И вот тогда будет интересно посмотреть, поможет ли коллективному Западу неправедно награбленное в Русском Доме.

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