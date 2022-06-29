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Автор Любовь Степушова

Гарантии Украине? Кривая ухмылка Шольца сказала, что их нет

Мир » Европа » Евросоюз

Олаф Шольц не смог прояснить, какие гарантии страны G7 дают послевоенной Украине. Канцлер ФРГ отнюдь не высокомерен, просто этих гарантий быть не может.

Гарантии Украине? Кривая ухмылка Шольца сказала, что их нет

Гарантии Украине даны, но Шольц отказался о них говорить

На заключительной пресс-конференции саммита G7 журналист из польской редакции DW спросила у канцлера Олафа Шольца, может ли он более подробно объяснить, какие гарантии безопасности обещаны Украине.

"Да, я мог бы", — ответил канцлер, но затем только криво усмехнулся и ничего не сказал.

Как пишет berliner-zeitung.de., его поведение вызвало возмущение журналистов и пользователей социальных сетей: "недостоин хозяина", "неуважительный" и "высокомерный".

"Вам должно быть стыдно за своего канцлера: иностранный журналист вежливо задает вопрос @Bundeskanzler. Он реагирует насмешливо, высокомерно, это не умно, это глупо и некомпетентно", — укоряет в соцсети эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд.

Действительно, саммит G7 был завершён декларацией, в которой лидеры Запада пообещали Украине далеко идущие гарантии безопасности на послевоенный период.

Согласно документу, страны "семёрки" обязуются "достичь соглашений об устойчивых обязательствах в области безопасности вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить своё свободное и демократическое будущее и отразить будущую российскую агрессию".

Почему бы эти общие слова не конкретизировать. Но Шольц не может это сделать. На фотографиях G7 все веселы, дружат, шутят в адрес Владимира Путина, но, на самом деле, ответ Шольца и его ухмылка говорят об обратном настрое.

Германия была разделена, пусть и Украина побудет

Какие можно дать гарантии, если нет уверенности в сохранении государственности Украины? Поэтому и говорится, что "Путин не должен победить". Непобедой может быть то, что не вся Украина окажется под контролем России. Что где-то во Львове будет заседать Владимир Зеленский. Какие гарантии тогда можно будет дать? Тоже никаких, Украина без выхода к морю — это уже неинтересно.

Да и в чём проблема в разделённой Украине? Германия была разделена, пусть и Украина побудет, а там, может быть, когда-нибудь придёт в России к власти новый Горбачёв. Такие мысли витают в немецком паноптикуме.

Нет также уверенности и в том, что:

  • надо продолжать "втягиваться в войну" поставками оружия Украине, потому что тогда "Путин может пойти на эскалацию и ударить ядерным оружием";
  • бюргеры поддержат похолодание в своих квартирах и потерю рабочих мест, тогда рухнет политическая поддержка, и это чревато потерей власти.

Брать на себя ответственность, когда Америка в упадке, Шольц боится

В США уже все уверены, что американцы не простят Джозефу Байдену рост цен на топливо, и в ноябре республиканцы получат большинство в обеих палатах конгресса.

А в Европе уверены, что США больше не являются ведущей державой, что в настоящее время иллюстрирует, по мнению европейцев, успех республиканцев: свободные законы об оружии и отмена закона об абортах.

Прибавим, что об этом же говорит и бегство Байдена с саммита. Хвалёная западная демократия не функционирует в условиях военных операций.

К тому же, если оружие сегодня Украине отдать, то чем потом воевать с Россией? Эмманюэль Макрон предложил перевести Францию на "военную экономику", но кто ему теперь это даст сделать, если в парламенте у него нет большинства, а оппозиция категорически против.

Это хорошо понимает Шольц и боится, как сказали бы американцы, "за свою задницу".

Читайте по теме: WELT: Шольц преувеличил сплочённость G7 перед Россией

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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