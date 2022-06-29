Олаф Шольц не смог прояснить, какие гарантии страны G7 дают послевоенной Украине. Канцлер ФРГ отнюдь не высокомерен, просто этих гарантий быть не может.
На заключительной пресс-конференции саммита G7 журналист из польской редакции DW спросила у канцлера Олафа Шольца, может ли он более подробно объяснить, какие гарантии безопасности обещаны Украине.
"Да, я мог бы", — ответил канцлер, но затем только криво усмехнулся и ничего не сказал.
Как пишет berliner-zeitung.de., его поведение вызвало возмущение журналистов и пользователей социальных сетей: "недостоин хозяина", "неуважительный" и "высокомерный".
"Вам должно быть стыдно за своего канцлера: иностранный журналист вежливо задает вопрос @Bundeskanzler. Он реагирует насмешливо, высокомерно, это не умно, это глупо и некомпетентно", — укоряет в соцсети эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд.
Действительно, саммит G7 был завершён декларацией, в которой лидеры Запада пообещали Украине далеко идущие гарантии безопасности на послевоенный период.
Согласно документу, страны "семёрки" обязуются "достичь соглашений об устойчивых обязательствах в области безопасности вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить своё свободное и демократическое будущее и отразить будущую российскую агрессию".
Почему бы эти общие слова не конкретизировать. Но Шольц не может это сделать. На фотографиях G7 все веселы, дружат, шутят в адрес Владимира Путина, но, на самом деле, ответ Шольца и его ухмылка говорят об обратном настрое.
Какие можно дать гарантии, если нет уверенности в сохранении государственности Украины? Поэтому и говорится, что "Путин не должен победить". Непобедой может быть то, что не вся Украина окажется под контролем России. Что где-то во Львове будет заседать Владимир Зеленский. Какие гарантии тогда можно будет дать? Тоже никаких, Украина без выхода к морю — это уже неинтересно.
Да и в чём проблема в разделённой Украине? Германия была разделена, пусть и Украина побудет, а там, может быть, когда-нибудь придёт в России к власти новый Горбачёв. Такие мысли витают в немецком паноптикуме.
Нет также уверенности и в том, что:
В США уже все уверены, что американцы не простят Джозефу Байдену рост цен на топливо, и в ноябре республиканцы получат большинство в обеих палатах конгресса.
А в Европе уверены, что США больше не являются ведущей державой, что в настоящее время иллюстрирует, по мнению европейцев, успех республиканцев: свободные законы об оружии и отмена закона об абортах.
Прибавим, что об этом же говорит и бегство Байдена с саммита. Хвалёная западная демократия не функционирует в условиях военных операций.
К тому же, если оружие сегодня Украине отдать, то чем потом воевать с Россией? Эмманюэль Макрон предложил перевести Францию на "военную экономику", но кто ему теперь это даст сделать, если в парламенте у него нет большинства, а оппозиция категорически против.
Это хорошо понимает Шольц и боится, как сказали бы американцы, "за свою задницу".
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