Зеленский приказал изымать активы украинцев, поддерживающих спецоперацию РФ

Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон, согласно которому активы украинцев, выразивших поддержку российской спецоперации, должны быть конфискованы.

В законе указано, что "украинский бюджет будет быстро и эффективно пополнен за счёт врагов", которыми киевские власти назвали всех украинских граждан, которые "так или иначе поддерживают агрессию оккупантов против Украины".

"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", который Верховная рада одобрила 12 мая 2022 года", — сказано в сообщении Telegram-канала офиса главы государства.

Уточняется, что Рада одобрила закон о конфискации ещё месяц назад, 21 апреля, 23 мая же он был подписан Зеленским после несения в него определённых поправок.