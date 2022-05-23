Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон, согласно которому активы украинцев, выразивших поддержку российской спецоперации, должны быть конфискованы.
В законе указано, что "украинский бюджет будет быстро и эффективно пополнен за счёт врагов", которыми киевские власти назвали всех украинских граждан, которые "так или иначе поддерживают агрессию оккупантов против Украины".
"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", который Верховная рада одобрила 12 мая 2022 года", — сказано в сообщении Telegram-канала офиса главы государства.
Уточняется, что Рада одобрила закон о конфискации ещё месяц назад, 21 апреля, 23 мая же он был подписан Зеленским после несения в него определённых поправок.
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