Байден: на Украине Россия и Евросоюз выясняют, кто круче

Выступая на июньском саммите НАТО, президент США, по сути, открестился от происходящего на Украине, задекларировав положение Вашингтона "над схваткой", разгоревшейся в центре Европы. Байден, напомню, заявил, что "внутриукраинский конфликт — игра на выжидание" между Россией и Европейским союзом.

Суть этой "игры", по словам хозяина Белого дома, — проверка на прочность:

"… какие тяготы смогут вынести европейцы и россияне".

То есть получается, что США в данном случае — просто сторонний наблюдатель, которого всё это не касается. Ну, если не считать того, что они "по доброте душевной" помогают одной из сторон деньгами и оружием.

В общем с ним, как говорят у нас в России, "всё понятно":

к заокеанским патронам Европы пришло понимание того, что выпестованный им сценарий не имеет ни малейшего шанса на реализацию, поэтому они решили "соскочить" пока не поздно, ибо второго — после Афганистана — сокрушительного провала им не простят даже собственные избиратели.

Насколько справедливо то, что сейчас идёт "игра на выжидание" между Россией и Евросоюзом?

"Слово за народом"

Замдиректора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин считает, что озвученный Байденом тезис — реальная позиция США. И ставка ими делается на гражданское общество стран-"игроков".

То есть Вашингтон наблюдает за тем, как реагируют европейцы и россияне на происходящее на Украине (и вокруг неё тоже), и кто из них первым предъявит претензии к своим властям, потребует всё это заканчивать.

"У российского общества есть запас прочности. Об этом говорят цифры поддержки власти, которые резко увеличились с начала СВО, — утверждает политолог, обращая внимание на то, что экономические последствия у нас пока никого не пугают. — Люди старшего поколения сравнивают реальность с 90-ми годами, и индикатором служит то, что пенсию приносят в полном объёме и своевременно, а значит, ничего страшного в экономике не происходит".

Молодые же люди, по словам Макаркина, хоть и встревожены, но чувства "безнадёги" у них нет:

"…кто-то верит, что всё быстро закончится; другие ищут альтернативные варианты, включая релокацию; но на улицы никто не идёт".

Что же касается Европы, то там пока сохраняется консенсус, что Украину надо поддерживать, и серьёзного общественного протеста тоже нет. Это во многом благодаря СМИ, которые формируют общественное мнение. И, по крайней мере, до осени европейцы будут выжидать.

"Никакой Америки Байден своим заявлением не открыл"

Другой политолог, зам директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Дмитрий Суслов, и вовсе считает, что никакой Америки Байден своим заявлением не открыл:

"Его слова — отражение сформировавшегося на Западе дискурса о том, что конфликт на Украине перешёл в стадию "войны на истощение". И исход противостояния будет зависеть от того, кто первый сломается, кому будет причинён наибольший ущерб".

То есть если говорить о долгосрочной перспективе, исход конфликта будет зависеть от того, у кого у первого закончатся и политическая воля, и ресурсы.

Впрочем, по словам Суслова, предположить это можно уже сейчас. Политолог отмечает, что "болевой порог у жителей ЕС намного ниже, чем у россиян". И они, по его замечанию, не готовы терпеть снижение уровня жизни и собственного благосостояния ради Украины, которая воодушевлённая обещаниями, вознамерилась "вести войну до победного конца".

И за примерами даже ходить далеко не надо:

на парламентских выборах во Франции победили левые;

в Брюсселе учащаются протесты;

американцы возмущены инфляцией и, выходя на улицы, уже заявляют, что не готовы оплачивать оружие для Киева (который вообще неизвестно даже где находится) из своих кошельков.

"Поэтому в данном случае Байден, мне кажется, абсолютно прав", — резюмирует политолог Суслов.

Главный посыл заявления Байдена

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев из заявления американского президента вычленил одну мысль: "Это европейская война".

И, как предположил политолог, к началу осени Штаты окончательно "сольют" Евросоюз:

"Выяснится, что все это устроили европейцы, пусть они и разбираются, а у США другие проблемы".

И получится, что одной из своих целей Вашингтон всё же достигнет

"геоэкономического поедания Европы", которое они тихой сапой вели много лет (через ту же экологическую повестку или продавливание своего СПГ), триумфально завершится, ибо Европа будет выжата как лимон.

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