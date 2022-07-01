В Польше разочарованы итогами саммита НАТО

По мнению главы польского института международных дел Славомира Дембского, на саммите НАТО в Мадриде было принято несколько важных решений. Это и достижение согласия по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии, и решение увеличить боевые группы НАТО в странах восточного фланга Североатлантического альянса.

Однако, по его словам, ясного и чёткого сигнала о том, что европейские страны — в частности государства Восточной Европы — "теперь равноправные члены блока" и основополагающий акт Россия — НАТО "похоронен навсегда", Москва так и не получила.

По мнению польского эксперта, таким "сигналом" должно было стать решение о строительстве в его стране постоянной НАТОвской базы.

"Это упущенная возможность показать Кремлю, что альянс отходит от стратегии "силы прикрытия", заменяя ее реальной защитой территории. Я считаю, что это необходимый элемент политического ответа на действия России", — заявил Дембский в интервью изданию Bankier.