Перфоманс у Капитолия: "Я даже не могу себя сжечь, бензин слишком дорогой"

В США продолжаются протестные акции из-за растущих цен на бензин.

Американцы подходят к их организации с фантазией. А некоторые даже с огоньком, придумывая подчас довольно оригинальные способы выразить свою гражданскую позицию и достучаться-таки до властей.

Один из таких случаев произошел возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Американец облил себя содержимым канистры из-под бензина, а после поднял табличку с надписью "Я даже не могу себя сжечь, бензин слишком дорогой".

К счастью, никакого акта самосожжения не состоялось, ведь в канистре была всего лишь вода.