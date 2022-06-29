В США продолжаются протестные акции из-за растущих цен на бензин.
Американцы подходят к их организации с фантазией. А некоторые даже с огоньком, придумывая подчас довольно оригинальные способы выразить свою гражданскую позицию и достучаться-таки до властей.
Один из таких случаев произошел возле здания Капитолия в Вашингтоне.
Американец облил себя содержимым канистры из-под бензина, а после поднял табличку с надписью "Я даже не могу себя сжечь, бензин слишком дорогой".
К счастью, никакого акта самосожжения не состоялось, ведь в канистре была всего лишь вода.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.