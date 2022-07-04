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Автор Конрад Ренкас

Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов

Мир » Европа » Евросоюз

Хотя в это трудно поверить, в Польше есть круги, которые могут поднять тосты за эсэсовцев, погибших при нападении на рейхсканцелярию в 1945 году, как за "защитников европейской цивилизации”.

Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов

Культ "героев Мариуполя”, то есть бандитов из Азова, трусливо прячущихся за спинами мирных жителей, содержащихся в Азовстали — это ещё один пример прогрессирующей нацификации политического сознания в современной Польше.

Отрицатели геноцида поляков

Наряду с разрушением памятников польско-русского братства по оружию, разоблачаются случаи боёв с освободительной Красной Армией. В массовом порядке издаются книги, выражающие сожаление, что Польша не стала близким союзником Гитлера.

Единственный случай сотрудничества польского антикоммунистического подполья и УПА против польской армии в пропаганде разрастается до размеров великого союза с украинским нацизмом. МИД Польши не протестовал против скандального интервью посла Андрея Мельника, в котором он восхвалял Волынскую резню, в которой бандеровцы убили почти 200 тысяч поляков.

Государственные органы предписывают в этом году воздержаться от организации празднования годовщины кульминации этих событий, когда только за одну ночь, в Кровавое воскресенье 11 июля 1943 года, 99 польских деревень на Волыни подверглись нападению с лозунгом "Смерть Лахом!”.

Памятник жертвам бандеровского геноцида, который местные власти хотели установить в маленьком селе в Подкарпатье, недалеко от границы с Украиной, был арестован и подвергнут цензуре, когда элементы в виде фигуры мальчика, проткнутого бандеровскими вилами, и головы детей, пробитых на заборах, были удалены.

"В сложившейся геополитической ситуации не следует возвращаться к тем событиям”, — повторяет польское правительство, но преступления УПА выглядели именно такими и крайне жестокими.

Все остатки борьбы польских партизан против украинских гитлеровских пособников яростно удаляют из публичного пространства. Не только украинское меньшинство в Польше и новые иммигранты, но и многие польские политики требуют, например, смены улицы, названной в честь легендарного майора Станислава Басая, "Рыся”. Во время Второй мировой войны он был героем боёв с немецкими и украинскими нацистами, в 1945 году убитым УПА. Так это всё-таки Польша или уже нацистская Украина?

Полонизация или бандеризация?

Это не случайные события. Мы наблюдаем ускорение подготовки к созданию польско-западноукраинской федерации. Таким образом, поляков готовят к компромиссу, которым стало бы принятие культа Бандеры.

Чтобы вернуться во Львов, Польша должна стать хоть немного бандеровской, поясняют полякам. Проблема в том, что при таком сценарии не бывшие восточные земли вернутся к Польше, а Польша будет присоединена к нацистско-бандеровскому рейху.

Звучит страшно, но мы, поляки, это принимаем. Ведь нет вреда для желающих…. Однако, организуясь, мы могли бы даже повернуть стратегию, использованную против нас, в пользу наших национальных интересов. А когда мы вернёмся на Волынь, во Львов, Станиславов, Рувне, Тарнополь — мы всегда можем заменить головы памятников Бандере и превратить их в памятник Пилсудскому. Или даже Иереми Вишневецкому (победителю восстания казаков Хмельницкого в 17 веке).

Но только если мы не позволим нас нацифицировать.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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