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Польша не хочет "быть страной второго сорта", но из ЕС уходить не собирается

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил оппозицию в распространении "фейковых новостей” о якобы желании правительства получить "Полексит".

Польша не хочет "быть страной второго сорта", но из ЕС уходить не собирается

Такие заявления появились в польской прессе после постановления суда о том, что некоторые законы Евросоюза неприемлемы для Варшавы, поскольку противоречат польской Конституции.

Моравецкий заявил, что "намерения выводить страну из ЕС у правительства нет".

"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС, — сказал он. — Очевидно, что это не просто фальшивые новости, это нечто худшее — это ложь, направленная на ослабление Союза".

Он также заявил, что Варшава "не является незваным гостем в Европейском союзе” и что она не согласна, чтобы к ней относились как к "стране второго сорта”, но подчеркнул, что "место Польши есть и будет в европейской семье наций”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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