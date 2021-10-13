Польша не хочет "быть страной второго сорта", но из ЕС уходить не собирается

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил оппозицию в распространении "фейковых новостей” о якобы желании правительства получить "Полексит".

Такие заявления появились в польской прессе после постановления суда о том, что некоторые законы Евросоюза неприемлемы для Варшавы, поскольку противоречат польской Конституции.

Моравецкий заявил, что "намерения выводить страну из ЕС у правительства нет".

"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС, — сказал он. — Очевидно, что это не просто фальшивые новости, это нечто худшее — это ложь, направленная на ослабление Союза".

Он также заявил, что Варшава "не является незваным гостем в Европейском союзе” и что она не согласна, чтобы к ней относились как к "стране второго сорта”, но подчеркнул, что "место Польши есть и будет в европейской семье наций”.

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