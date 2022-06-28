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Автор Ольга Лебедева

Зеленский на саммите G7 обозначил основные требования к союзникам

Мир

Российско-украинский конфликт стал главной темой встречи лидеров "большой семёрки", который проходит на юге Германии. Ради этого участники мероприятия пригласили выступить президента Украины. Что он с удовольствием и сделал в привычном для себя видеоформате.

Зеленский на саммите G7 обозначил основные требования к союзникам

Поскольку мероприятие проходит в закрытом режиме, слышать сказанное главой Незалежной могли только те, кому это послание было адресовано. Однако основными тезисами Владимир Зеленский сам поделился в своём Telegram-канале.

Поблагодарив участников саммита за военную и финансовую помощь, украинский лидер перешёл "к конкретике".

Срок — до конца года

Главная мысль выступления Зеленского перед лидерами стран — участниц G7 — и единственная, кстати, новая — "конфликт между Россией и Украиной должен быть завершён к концу текущего года".

Он объяснил коллегам из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, что украинским войскам "будет гораздо труднее сражаться с российскими, когда наступят суровые зимние условия" и призвал их "сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту". Например, дать ему системы противовоздушной обороны, "не ослаблять давление на Москву” и продолжать вводить "тяжёлые карательные меры".

Разговаривать время не пришло

А вот пытаться урегулировать конфликт дипломатическими мерами Киев даже не собирается. Владимир Зеленский пояснил такую позицию тем, что якобы время для переговоров с РФ "ещё не наступило".

А наступит оно, по его словам, только тогда, когда Киев "окажется в сильной позиции".

"Россия — крупнейшее в мире террористическое государство"

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам", — заявил Владимир Зеленский, "ненавязчиво" указав союзникам на необходимость ужесточения санкций.

Восстанавливать Украину "всем миром"

Несмотря на то что конфликт на Украине ещё находится в горячей фазе, и всё меньше "заинтересованных сторон", в том числе и среди союзников Киева, верят в победу Незалежной, Зеленский предложил лидерам G7 уже теперь начать думать о том, как они будут восстанавливать страну.

По словам президента Украины, "это будет крупнейший экономический проект нашего времени, участие в котором значительно усилит страны "большой семёрки".

"Большой семёрке" выступление понравилось

Комментируя выступление Зеленского на саммите G7, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, отметил намерение украинского лидера "одержать верх над Россией как можно быстрее":

"Он был очень сосредоточен на том, чтобы попытаться обеспечить Украине максимально выгодное положение на поле боя в ближайшие месяцы, а не в последующие годы, потому что он считает, что изматывающий конфликт не отвечает интересам украинского народа”, — цитирует Салливана CNN.

Как стало известно Bloomberg, получившему возможность ознакомиться с текстом проекта коммюнике трехдневного саммита (он начался в понедельник), "ведущие экономики Запада вскоре объявят о бессрочной поддержке Киева в его борьбе с Москвой".

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — говорится в проекте заявления лидеров (цитата Bloomberg).

Сообщается также, что США планируют доставить Киеву новую партию современного вооружения, и лидеры G7, по-видимому, также согласились поддерживать экономическое давление на Россию на фоне продолжающегося наступления на Украине:

Ранее правительства Великобритании, США, Японии и Канады объявили, что планируют ввести запрет на импорт российского золота. США, которые первыми выдвинули эту идею, утверждали, что это лишит Москву около 19 миллиардов долларов годового дохода, но Германия затормозила эту меру во время саммита G7, утверждая, что сначала её нужно обсудить с ЕС.

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В. Зеленский подключился к саммиту G7
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джейк салливан владимир зеленский
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