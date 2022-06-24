Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 и НАТО не допустить "плохого мира" на Украине, который повлечет за собой территориальные уступки со стороны Киева.

"Сейчас не время договариваться с Россией и побуждать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, при котором им предлагается уступить куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это будет катастрофой", — заявил Джонсон во время визита в столицу Руанды Кигали.

По словам британского премьера, такое развитие событий "послужило бы спусковым механизмом для новой эскалации".

При такой "заботе" об Украине второе заявление Джонсона в рамках всё той же поездки выглядит по меньшей мере странно: переживая за судьбу страны, он не готов помогать отдельным её гражданам:

"Украинским беженцам грозит отправка в Руанду, если они поедут в Великобританию без разрешения", — заявил Борис Джонсон, комментируя планы своего правительства депортировать тех, кто самостоятельно пересекает Ла-Манш в поисках убежища.