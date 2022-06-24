Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если беженцы с Украины незаконно въедут на территорию Великобритании, то их могут задержать и выслать в Руанду, сообщает издание Guardian.
В середине апреля Лондон и Кигали заключили миграционное соглашение, в соответствии с которым британские власти смогут депортировать в Руанду нелегальных мигрантов или лиц, ищущих убежища, для последующего разбирательства. В африканской стране нелегалы смогут получить убежище.
В четверг, 23 июня Джонсон прибыл в Кигали, где его спросили, будут ли британские власти депортировать в Руанду украинцев, прибывших в Великобританию незаконным способом.
"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально…, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", — заявил Джонсон.
Он добавил, что такой сценарий маловероятен.
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