Джонсон: украинских беженцев могут отправить в Руанду

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если беженцы с Украины незаконно въедут на территорию Великобритании, то их могут задержать и выслать в Руанду, сообщает издание Guardian.

В середине апреля Лондон и Кигали заключили миграционное соглашение, в соответствии с которым британские власти смогут депортировать в Руанду нелегальных мигрантов или лиц, ищущих убежища, для последующего разбирательства. В африканской стране нелегалы смогут получить убежище.

В четверг, 23 июня Джонсон прибыл в Кигали, где его спросили, будут ли британские власти депортировать в Руанду украинцев, прибывших в Великобританию незаконным способом.

"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально…, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", — заявил Джонсон.

Он добавил, что такой сценарий маловероятен.