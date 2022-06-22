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Автор Ольга Лебедева

The Guardian: британцы щедро оплачивают психотерапию для Джонсона

Мир

Британское издание The Guardian уличило премьера Бориса Джонсона в использовании российской спецоперации на Украине в корыстных целях. А именно, по версии таблоида, для укрепления своего положения на посту главы правительства Туманного Альбиона.

The Guardian: британцы щедро оплачивают психотерапию для Джонсона

И что самое интересное, удивляется британское издание, консультирует его в этом "украинский друг" Владимир Зеленский.

"После всех скандалов и неудач Джонсон не обращается к своим помощникам, секретарям, психологам или жене, а выбирает для этих целей человека, находящегося в более тяжёлом состоянии, — Владимира Зеленского, — пишет Guardian. — Звонки на Украину в точности совпадают со всеми унизительными для Джонсона моментами на родине. А последняя поездка в Киев и вовсе нужна была, чтобы избежать важнейшую конференцию с членами парламента, чьё доверие к нему пошатнулось".

Факты

  • 12 апреля Джонсон был оштрафован за Partygate. После получения извещения он позвонил в Киев.
  • 16 апреля, когда ООН раскритиковала план по Руанде, Джонсон позвонил в Киев.
  • 23 апреля появились новости о том, что суд оштрафовал Джонсона за вечеринку во время "ковид"-карантина. Премьер Британии позвонил президенту Украины.
  • 30 апреля объявлено об отставке депутата Нила Пэриша. Джонсон позвонил Зеленскому.
  • 5 мая, в день местных выборов с очень плохими для партии консерваторов результатами, Джонсон звонил Зеленскому.
  • 6 июня сэр Грэм Брэди объявил, что депутаты-тори готовы голосовать за вотум доверия Джонсону как лидеру партии. В течение трёх часов Джонсон разговаривал по телефону с Зеленским.
  • 15 июня в отставку ушёл лорд Гейдт, советник британского премьера по "этике". В этот же день Джонсону предстояла важная встреча с депутатами в Уэйкфилде. Но он предпочёл внезапно всё отменить и уехал в Киев.

Выводы

"Действительно ли обсуждалась стратегия в Донбассе? Или Джонсону просто нужно было поплакаться и хороший заголовок новостей? — задаётся вопросом издание. — Всё, что мы знаем, — это то, что почти каждый раз Джонсон после таких разговоров отправляет очередной транш денег британских налогоплательщиков в помощь Украине".

Вывод напрашивается, как говорится, сам собой: Джонсону совсем не интересен Донбасс. Ему бы твёрдое мужское плечо, которое может успокоить и поддержать словом в нужный момент. А в ответ на это в Киев прилетит очередной транш на помощь ВСУ. Такая вот недешёвая психотерапия за счёт британских налогоплательщиков.

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БОРИС ДЖОНСОН: клоун или хитрец?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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