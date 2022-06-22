Британское издание The Guardian уличило премьера Бориса Джонсона в использовании российской спецоперации на Украине в корыстных целях. А именно, по версии таблоида, для укрепления своего положения на посту главы правительства Туманного Альбиона.
И что самое интересное, удивляется британское издание, консультирует его в этом "украинский друг" Владимир Зеленский.
"После всех скандалов и неудач Джонсон не обращается к своим помощникам, секретарям, психологам или жене, а выбирает для этих целей человека, находящегося в более тяжёлом состоянии, — Владимира Зеленского, — пишет Guardian. — Звонки на Украину в точности совпадают со всеми унизительными для Джонсона моментами на родине. А последняя поездка в Киев и вовсе нужна была, чтобы избежать важнейшую конференцию с членами парламента, чьё доверие к нему пошатнулось".
"Действительно ли обсуждалась стратегия в Донбассе? Или Джонсону просто нужно было поплакаться и хороший заголовок новостей? — задаётся вопросом издание. — Всё, что мы знаем, — это то, что почти каждый раз Джонсон после таких разговоров отправляет очередной транш денег британских налогоплательщиков в помощь Украине".
Вывод напрашивается, как говорится, сам собой: Джонсону совсем не интересен Донбасс. Ему бы твёрдое мужское плечо, которое может успокоить и поддержать словом в нужный момент. А в ответ на это в Киев прилетит очередной транш на помощь ВСУ. Такая вот недешёвая психотерапия за счёт британских налогоплательщиков.
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