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Автор Ольга Лебедева

Столтенберг: Россия — угроза НАТО, нам придётся долго вкладываться в оборону

Мир

Конфликт на Украине может продолжаться годами, предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким журналистам, призвав Запад оказать долгосрочную поддержку киевскому режиму:

Столтенберг: Россия — угроза НАТО, нам придётся долго вкладываться в оборону

"Мы должны подготовиться к тому, что это может продолжаться годами. Мы не должны прекращать поддерживать Украину, даже если затраты будут высокими, не только из-за военной поддержки, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие".

Повторяя свои призывы к государствам-членам альянса продолжать поставлять Киеву военную технику, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что" при более современном вооружении увеличивается вероятность того, что Украина сможет вытеснить войска Путина из Донбасса".

При этом военный чиновник подчеркнул: хотя Североатлантический альянс "продолжит поддерживать Украину в её самообороне, он не является стороной конфликта":

"Мы помогаем стране, но не будем посылать на Украину солдат НАТО, — в очередной раз, как мантру, повторил он. — Мы усилили нашу собственную оборону, с 40 тысячами солдат под командованием НАТО. Мы охраняем территорию альянса на суше, на море и в воздухе", — добавил он.

Помощь — да, членство — сомнительно

Отвечая на вопрос о вероятности вступления Киева в Альянс, Столтенберг пояснил, что "на данный момент речь идёт о помощи Украине в борьбе с Россией" и что "союзники по НАТО поддерживают Украину как материально, так и гуманитарной помощью, без ущерба для военной техники".

Кроме того, он сообщил, что саммит НАТО, который пройдёт в конце июня в Мадриде и на который был приглашен украинский президент Владимир Зеленский, "одобрит широкий пакет помощи Украине".

Россия — угроза для НАТО

Глава Альянса также отметил, что на мадридском саммите будет принята новая стратегическая концепция:

"Когда мир меняется, НАТО тоже. И мир стал более опасным. Объясним, что Россия уже не партнёр, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности. Китай также впервые появится на повестке дня. Потому что рост Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", — заключил он.

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