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Автор Игорь Буккер

Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине"

Мир » Бывший СССР » Украина

Вскоре после сдачи "Азовстали" западные СМИ сменили тон. Всё чаще стали говорить об усталости от конфликта, ссылаясь на опросы общественного мнения в России и на Украине. Реже проговариваются о том, что обыватели в их странах стали меньше интересоваться происходящим в центре Европы. Не только психологическая усталость сказывается. Тревожит безотрадная картина в собственных странах.

Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине"

Первое лицо Незалежной обтекаемо жалуется на подталкивание Киева "теми или иными сторонами" к выгодному для них завершению противостояния с Россией. Владимир Зеленский открыто признаёт, что не готов пойти на уступки Москве. Главное — Вашингтон пока не отдал распоряжения сесть за стол переговоров. Отсюда вытекает: скоро услышим совершенно иные высказывания.

Одно подмечено верно. Серьёзные политические структуры озабочены будущим своего вассала.

Чем может закончиться военная спецоперация на Украине

Отбросим в сторону разглагольствования о якобы попытках к примирению путём переговоров. Все прекрасно помнят начертанную в Twitter авторитетным европейским дипломатом Жозепом Боррелем директиву о том, где и как должна закончиться "эта война". По прошествии двух месяцев ситуация для киевского режима и его спонсоров стала настолько невыигрышной, что приходится искать альтернативные пути разрешения.

Отдав в прошедшем времени должное "не просто доблестному, но и эффективному украинскому сопротивлению", президент Совета по международным отношениям — частной организации США, мозгового центра международных исследований Дэвида Рокфеллера — Ричард Хаасс (Richard Haass) уже в настоящем времени рапортует об успехах русского оружия.

"Россия в какой-то степени адаптировалась, усвоила определённые уроки, территориально гораздо более концентрирует свои силы и неторопливо добивается определённого прогресса на местах. Россия в значительной степени контролирует ситуацию в морских районах на юге", — констатирует Хаасс, член правления влиятельного журнала о мировой политике Foreign Affairs.

И добавляет:

"Я не хочу использовать слово "тупик", потому что оно слишком многое предсказывает".

Новая тактика Путина на Украине

Озабоченность коллективного Запада вызывает прежде всего новая успешная тактика Кремля. Речь о тактике, разумеется. Как уверены и наши противники, стратегические цели России остаются неизменными:

  • в демилитаризации
  • и денацификации.

Генерал-лейтенант в отставке Стивен Твитти (Stephen M. Twitty) полагает, что "война в Донбассе начинает поворачиваться в пользу русских", ссылаясь на госсекретаря США Остина, от себя добавляет:

"Мы собираемся ослабить Россию, но ещё толком не определили, что значит ослабить. Украинцы никогда не уничтожат или не победят русских, и поэтому мы должны действительно выяснить, что в конечном итоге означает ослабление России".

Поставки оружия, видимо, будут. Или их будут обещать, отодвигая сроки на неопределённое время, но сам вектор больше перемещается в сторону политики.

Четыре основные задачи Запада по сдерживанию России сегодня выглядят, по всей видимости, так:

  1. победить стратегическую цель Кремля — вернуть Украину в свою сферу влияния;
  2. сохранить Украину как национальное государство перед лицом российского нападения;
  3. ослабить российский военный потенциал до такой степени, чтобы России было трудно возобновить военные операции в любых местах;
  4. усилить НАТО, чтобы у Путина в ближайшие пять-десять лет даже в мыслях не было повторить подобие спецоперации.

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