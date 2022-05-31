Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить

Весенняя посевная кампания-2022 была объявлена "самой сложной за всю историю независимой Украины". Но всё же она, в общем и целом, состоялась.

Поможет ли это избежать "нового голодомора" самим украинцам, не говоря уже о "голодающей Африке", судьбой которой так внезапно озаботился коллективный Запад, пытаясь "эвакуировать" из Незалежной 20 миллионов тонн зерна?

Врио председателя Полтавской областной госадминистрации Дмитрий Лунин на днях торжественно отчитался:

"Несмотря на сложную военную ситуацию, Украина продолжает жить лучше Мордора. Аграрии Полтавщины посеяли 1402,6 тыс. га сельскохозяйственных культур. Это 100% запланированных под посев площадей: ранних зерновых и зернобобовых посеяли 91,9 тыс. га;

подсолнечника — 384,2 тыс. га;

сахарной свеклы — 20,2 тыс. га;

ярового рапса — 800 га;

картофеля посадили 54,2 тыс. га;

гречки посеяли 2,5 тыс. га;

проса — 5,4 тыс. га;

кукурузы — 621,6 тыс. га;

сои — 122,1 тыс. га. Теперь впереди главное — вырастить и собрать урожай".

Осталось неясным, как приведённые цифры коррелируют с утверждением, что "Украина продолжает жить лучше Мордора", и какое вообще отношение наш родимый "Мордор" имеет к весенним сельхозработам на Полтавщине, но оставим это на совести украинского чиновника. Обратимся к другим данным.

Прогнозы оптимистичные и реалистичные

Премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль в апреле озвучил "осторожный прогноз" о том, что потери площадей, засеваемых яровыми культурами, составят не более 20%. Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий привёл другие цифры. По его словам, в 2022 году могут остаться незасеянными 20-30% земель. Тем не менее, в последних числах мая ведомство отчиталось об успешно проведённой посевной на запланированной в нынешнем сезоне площади 14,4 млн га.

Однако, аналитики профильного украинского портала "АПК-Информ" приводят не столь радужные данные. Специалисты отмечают, что, более чем, в девяти областях Украины (Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской) проведение посевных работ очень опасно, ещё в трёх (Житомирской, Полтавской и Днепропетровской) — частично рискованно. И, соответственно, ожидают снижения не только посевных площадей, но и урожайности.

"Общий объём производства зерновых и масличных культур в 2022 г. оценивается нами на уровне 53,3 млн тонн, что на 51% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. При этом, для зерновых урожай может стать минимальным за последние 15 лет, а для масличных — за последнее десятилетие", — сообщают они.

Кроме того, следует учитывать, что за время проведения посевной кампании, которая на Украине в этом году стартовала 22 марта, несколько изменились, назовём их так, геополитические реалии. Например, урожая из Херсонской области Украина уже вряд ли дождётся в своих закромах, поскольку регион сейчас активно интегрируется в Российскую Федерацию и больше не хочет иметь с Незалежной ничего общего.

Тот же Тарас Высоцкий на днях вдруг сообщил, что на Украине возник дефицит лука, свеклы и моркови (которые, напомним, входят в так называемый борщевой набор). Чиновник связал эту неприятность с утратой контроля Украины над Херсонской и Запорожской областями.

Но и это ещё не все беды, обрушившиеся в одночасье на аграрную сверхдержаву. Ко всему прочему, случился ещё и острый дефицит гречки. И тут внезапно выяснилось, что лишь 50% этой крупы Украина выращивала самостоятельно, а вторую половину — закупала в "стране-агрессоре". Теперь местные эксперты прогнозируют стремительный рост минимальной стоимости килограмма гречки с нынешних 70 до 90 гривен, но уже сейчас она встречается в украинских магазинах и по 125 гривен (отношение рубля к гривне на данный момент — 1:0,46).

Загребущие руки Запада

"Данных объёмов производства достаточно для обеспечения внутренних потребностей Украины", — утверждают украинские аналитики.

Хорошо, допустим, что успешно проведённая посевная — это правда, а не очередная победная реляция украинских властей, у которых "ни дня без перемоги". По крайней мере, сами украинцы голодными не останутся. Но не нужно забывать о "дорогих партнёрах" Украины, которые сейчас с маниакальным упорством пытаются вывезти из страны 20 млн тонн зерна. Для сравнения, в 2020/2021 сельскохозяйственном году Украина экспортировала 16,64 млн тонн зерна. А России, которая сейчас контролирует украинские морские порты, коллективный Запад готов даже пообещать смягчение санкций в обмен на вывоз вожделенных запасов (но мы же помним, что обещать — не значит жениться, да?).

На фоне всего этого Индия в экстренном порядке запретила экспорт своей пшеницы и сахара, а Китай работает на внутренний рынок, активно пополняя собственные продовольственные запасы. И это мы ещё даже не упоминали такие "сопутствующие" кризисы, как топливный, энергетический, логистический, ситуацию на рынке удобрений и так далее.

Западная пресса уже вовсю трубит о грядущем осенью мировом голоде. При этом The Times отмечает, что "Россия берёт под контроль мировой рынок зерна", и прогнозирует увеличение российского экспорта сельхозпродукции на 50% к 2024 году. Эта цель вполне достижима, считает издание. С учётом роста мировых цен на продовольствие и ожидаемого в России хорошего урожая, доходы от его продажи также существенно вырастут.

А Украине лучше бы попридержать свои запасы и постараться обеспечить едой хотя бы собственных граждан. Иначе, с учётом зверских аппетитов её западных партнёров, к осени украинцев начнёт настигать понимание того, что платить зерном за "Джавелины" — не лучшая идея. Эти железки несъедобны, и даже успехи аграриев Полтавщины вряд ли спасут ситуацию.

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