Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна

С согласия киевской хунты и под завывания о голодающей Африке коллективный Запад, толкаясь локтями, кинулся вывозить запасы зерна из Украины. Во всём виновата, как обычно, Россия.

Проблемы негров шерифа не волнуют

Имеющиеся на Украине запасы зерна оцениваются примерно в 20 млн тонн (по некоторым другим оценкам, до 28 млн тонн). С учётом того, что накануне цена на пшеницу достигла 438,25 евро за тонну — абсолютного рекорда на рынке Европы, это, навскидку, без малого девять млрд евро. И это зерно Запад очевидно считает своим, судя по бешеной активности, с которой пытается его "эвакуировать" с Незалежной.

Как тут не вспомнить старика Маркса: "Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли".

Западная пресса сообщает, что "США выкупили все запасы украинской пшеницы". Ну как выкупили, денег-то украинский бюджет всё равно не увидит: доллары останутся в тех же США в зачёт оплаты поставок оружия по ленд-лизу. Максимум — отдельные лица из Офиса президента Украины получат свой скромный гешефт. Теперь старик Байден скребёт между ушами, пытаясь сообразить, как бы утащить всё "честно выкупленное" с территории Украины. По железной дороге (той, которая ещё осталась на Украине) особо много не вывезешь, а украинские морские порты заблокированы Россией.

В разграблении остатков Украины, пока ещё не поздно, принимает самое деятельное участие и Евросоюз. Под тот же аккомпанемент коллективных завываний о мировом росте цен и голодающей Африке.

"ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна, вывезя его в Европу в том числе морским путём, чтобы освободить место для нового урожая", — заявил в понедельник, 16 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иными словами — ЕС поможет гарантировать украинцам голодную смерть. Или старина Боррель не знает, что нового урожая на Украине не будет, потому что посевная не состоялась? Точней, она прошла лишь на территориях, которые ныне контролируются Россией, там земледельцам помогли и с посевным материалом, и с топливом, и даже с охраной. Но эти земли больше не имеют отношения к Украине.

А те некогда плодородные поля, которые всё ещё контролирует киевский режим, щедро засеяны смертоносным железом, которое коллективный Запад услужливо поставляет на территорию Украины с целью халявной утилизации. То, что при этом утилизируются и сами украинцы — а когда высокоразвитых белых господ волновали жизни каких-то туземцев? Неизвестно, когда теперь там сможет пройти нормальная посевная, потому что ни один сапёр не возьмётся сказать, сколько времени уйдёт на полное разминирование этих территорий.

Когнитивный диссонанс

Риторика, сопровождающая откровенное разграбление Украины, вызывает изумление и стойкое ощущение когнитивного диссонанса. Например:

Мировой рост цен, в том числе на продукты питания, начался из-за "вторжения России на Украину". Поэтому необходимо завалить Украину вооружениями по самую макушку, чтобы боевые действия продолжались до последнего украинца.

Из-за продолжающихся боевых действий Украине грозит "новый голодомор". Поэтому нужно срочно вывезти из Украины запасы зерна, а заодно и всё, что ещё можно вывезти.

Африка голодает, потому что Украина не может поставлять ей пшеницу. Так давайте заблокируем России возможность осуществлять поставки продовольственной продукции в районы нехватки, чтобы эта Африка гарантированно вымерла от голода. Виновата же всё равно будет Россия, так чего мелочиться?

Украинская шайка наркоманов и неонацистов и сама не сидит без дела, активно способствуя окончательному разорению страны. В качестве примера можно вспомнить сообщение гендиректора объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александра Васильченко.

"Больно об этом говорить, но Украина будет вынуждена закупать муку у Турции. Именно турецкая мука, как это ни парадоксально звучит, будет изготовлена из украинской пшеницы, которая туда же и была экспортирована в 2021 году", — рассказал он в январе.

То есть мало того, что Украину беспардонно грабят извне её "дорогие партнёры". Так ещё и её собственные власти, кажется, слыхом не слыхали о таком понятии, как продовольственная безопасность страны.

Судьба Украины волнует только русских

Около 90% экспорта украинского зерна происходит через черноморские порты. Сейчас киевская хунта плачется, что ежедневно теряет по 180 млн долларов из-за того, что десятки судов с пшеницей заблокированы Россией в портах. Действительно, без слёз не взглянешь, как такие деньги мимо кармана уплывают! То, что украинцам уже к сентябрю будет самим нечего есть, не волнует ни шайку наркоманов и нацистов, ни тем более коллективный Запад.

План Запада не слишком сложен, но беспредельно циничен:

завалить Украину оружием и использовать украинцев как пушечное мясо (фактически это геноцид);

подчистую разграбить, зная, что нового урожая не будет (фактически это искусственно созданный голод);

и сказать русским: "ну раз уж вам так нужна эта Украина — нате, забирайте, возитесь с ней сами". Спихнуть примерно тридцать миллионов голодающих украинцев в разорённой стране на шею России и торжественно умыть свои белые барские руки.

Опять Западу кругом профит выходит: от залежей устаревающего оружия на своих складах избавились, пшеницей и прочим поживились, да ещё и нагрузили ненавистную Россию миллионами голодного, озлобленного и вооружённого населения. Ай, какие молодцы!

Так что да, только Россию заботит судьба Украины. И, блокируя сейчас выход из украинских портов гружёных зерном кораблей, Россия спасает от грядущего голода прежде всего саму Украину. Против воли этой "обезумевшей сестрицы" и коллективного Запада не позволяя довести ситуацию до полной катастрофы и реального голода. А уже награбленных денег киевской хунте и так хватит до самого конца жизни. Ведь в гробу карманов нет.

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