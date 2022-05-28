Лавров: у западных политиков "комплекс непогрешимости и определенная паранойя"

Западные лидеры считают себя исключительными и движимы манией величия и иррациональными страхами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

"Мы знаем, что у наших западных друзей много фобий, много комплексов. У них есть комплекс превосходства, комплекс непогрешимости, и я думаю, что у них также есть некоторая паранойя", — сказал глава российской дипломатии.

По его словам, любой процесс, в который Запад не вовлечён — различные региональные интеграционные экономические группы и организации, в которых участвует Россия — и который он не контролирует, воспринимается тамошними политиками как оппозиция, как вызов их господству.

"Пришло время избавиться от этой привычки", — заявил Лавров.

Таким образом он объяснил сопротивление Москвы США и их союзникам, которых Россия обвиняет в навязывании своей воли другим странам "недобросовестными методами". Стремление наказать Россию экономическими санкциями и дипломатической изоляцией за спецоперацию на Украине, в которые Вашингтон стремится вовлечь весь мир, является последним примером, подчеркнул глава МИД.

"Претенциозность англо-саксонского альянса не знает границ, и мы каждый день находим подтверждение этому, — сказал он. — Запад каждый день отправляет своих эмиссаров в каждую без исключения столицу, чтобы предъявлять ультиматумы и шантажировать".

Новый колониализм провален

По словам Лаврова, Россия рада тому, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки сопротивляются давлению:

"Эти страны не хотят рисковать своим национальным достоинством и ходить в качестве слуг коллективного Запада", — сказал он.

Дипломат отметил, что эта позиция не нова и представляет собой современную версию европейского колониализма. К счастью, отметил Лавров, история благоприятствует многостороннему будущему для мира, поэтому западные страны, пытаясь сохранить свой доминирующий статус, действуют против естественного прогресса человечества.

"Стремление Запада делать с миром то, что он хочет, часто имеет катастрофические последствия. Так было в случае Югославии, которая была разрушена в 1990-х годах, когда США решили, что этого требуют их интересы, в Ираке в 2003 году, когда США вторглись в страну под ложными предлогами, и в Ливии в 2011 году", — напомнил он. — Конечно, и в Ираке, и в Ливии были авторитарные режимы, но там не было террористов. Не было никаких постоянных боев и военных провокаций. Это менталитет западных государств. Они считают, что их безопасность зависит от всего мира, и поэтому они должны править миром. Нынешний кризис на Украине имеет ту же причину, а именно пренебрежение Западом национальной безопасности России. Запад на протяжении десятилетий просто игнорировал возражения Москвы против расширения НАТО в Европе, подталкивая Москву к военному варианту, чтобы обуздать угрозу".

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