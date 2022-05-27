Лавров про киевский "план Б" в Донбассе, биолаборатории США и возможную эскалацию конфликта

У Украины был "план Б", который Киев намеревался запустить 8 марта, чтобы захватить Донбасс, на границу которого уже были стянуты силы огромной военной группировки, заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, на оставленных ВСУ позициях российские военные нашли доказательства того, что "Россия едва успела начать спецоперацию":

"… потому что на 8 марта намечался так называемый "план Б" и огромная группировка ВСУ, которая была развернута к тому времени -к середине февраля — на линии соприкосновения с Донбассом, планировала просто взять эти территории силой", — сказал Лавров.

По словам главного российского дипломата, реализация такого плана была бы вопиющим нарушением Минских договоренностей 2015 года и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН:

"… но я не сомневаюсь, что, если бы этот план удался, весь Запад проглотил бы эти нарушения. Как и полное пренебрежение предыдущими договоренностями за предыдущие восемь лет", — отметил Лавров.

Биолаборатории: "им не удалось уничтожить все"

Еще одним выводом, сделанным в ходе российской военной операции, является истинная природа экспериментов, проводимых в биолабораториях, развернутых на территориях ряда постсоветских республик при финансировании США, которые, как уверяет Вашингтон, служат для обнаружения и изучения потенциально опасных для человечества патогенов:

"Мы с самого начала подозревали, что эксперименты, которые проводились в этих лабораториях, были не совсем мирными и не настолько невинными по своей природе, как заявлялось", — отметил дипломат.

Лавров пояснил, что неопровержимые тому доказательства были обнаружены "в опрометчиво покинутых американцами лабораториях в Мариуполе", где попросту не успели или не сумели уничтожить документы и образцы препаратов":

"И имеющиеся образцы патогенов, которые остались там, и имеющиеся документы ясно показывают военную направленность проводимых экспериментов. Из этих документов следует, что таких лабораторий на Украине десятки".

И — глава российского МИД это особо подчеркнул — теперь стало понятно, почему Вашингтон упорствует в вопросе обновления Конвенции о биологическом оружии, подписанной ещё в 1972 году, и не хочет внести в неё пункт о механизмах проверки выполнения обязательств сторон:

"Теперь нам ясно, почему они заняли эту позицию: они все эти годы создавали военные биологические лаборатории по всему миру".

"Шаг к неприемлемой эскалации"

С начала российской военной операции на Украине, которая продолжается уже четвертый месяц, киевские власти получают массовую помощь от западных стран и их союзников в виде поставок оружия "для войны с Москвой", но никак не решается начать поставлять "серьёзное вооружение" типа американской многоцелевой системы М270, которая может использоваться как залповая пусковая установка и пусковая установка тактических ракет.

Но делают это не ради человеколюбия и нежелания увеличивать количество жертв конфликта, а исключительно из-за опасений, что ВСУ "жахнут" из них по Москве или любому другому российскому городу и Россия расценит это как прямое противостояние. Со всем, как говорится, вытекающими.

"Запад призвал победить Россию на поле боя, и для этого война должна продолжаться, украинских националистов нужно накачивать оружием, в том числе оружием, которое может достаться Российской Федерации. Мы самым серьезным образом предупредили Запад, что они уже, по сути, ведут вспомогательную войну против России руками, телами и мозгами украинских неонацистов, но это будет самым серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, здравомыслящие умы на западе, от которых осталось еще немного, поймут это", — подчеркнул Сергей Лавров.

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