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Автор Инна Новикова

Врач-гериатр поставил диагноз Байдену: болезнь неизлечима

Мир

В последнее время поведение президента США вызывает массу шуток в Сети. Что происходит с Байденом, в чём причина его постоянных оговорок, в том числе сделанных "по Фрейду", и правда ли, что симптомы его заболевания были очевидны ещё во время предвыборной кампании, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой врач-гериатр Валерий Новоселов.

Врач-гериатр поставил диагноз Байдену: болезнь неизлечима

— Валерий Михайлович, что происходит с президентом США Джозефом Байденом? Всего 1,5 года назад он выглядел гораздо более адекватным.

— Предполагаю, что здесь идет речь о болезни Альцгеймера, это сложное заболевание. Мы до конца не знаем его причин, оно встроено в механизмы старения. В 85 лет 40% населения имеет деменцию. Из них у 60-70% болезнь Альцгеймера.

В России хорошая гериатрическая школа, умные, наблюдательные врачи. Они видели признаки деменции Байдена, уже когда он подходил к выборам. Тогда было три гериатрических синдрома:

  • старческая хрупкость;
  • остеопороз, пока не осложнённый остеопоротическим переломом;
  • синдром когнитивных снижений.

Несмотря на хорошее медицинское обслуживание, когнитивная функция, память у него ухудшается. Болезнь Альцгеймера идет от 2 до 20 лет после постановки диагноза, в среднем 7-8 лет. Как любому пожилому человеку, Байдену нужны кресло-качалка, плед, любовь домашних, а он должен мотаться по всему миру, запоминать информацию, которую уже не может удерживать. Отсюда масса оговорок.

Лёгкие когнитивные нарушения есть у всех людей после 50, но когда они выраженные — это уже деменция. У Байдена, конечно, деменция.

У Рейгана тоже начинались признаки деменции. Он ушёл с поста президента в 1994 году, заявив, что у него болезнь Альцгеймера. А Байден уже проскочил момент, когда мог сказать: "Ребята, я болен".

— Насколько необходимо, чтобы люди, которые занимают высокие посты, объявляли о состоянии своего здоровья?

— Это жизненно необходимо. Закон не запрещает и 100-летнему быть президентом. Но нужно понимать, что это опасно. И чем больше страна, тем больше опасность. Например, важна способность договариваться, а такие пациенты часто недоговороспособные.

Геронтологи работают над болезнью Альцгеймера, ищут причинно-следственные связи. Но, например, за механизм концевой недорепликации дали Нобелевскую премию в 2009 году почему-то не нашему русскому Оловникову, который это всё предсказал, а американцам. Тем не менее, мы работаем.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден
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