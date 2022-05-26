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Автор Екатерина Широкова

Sohu: Байден льстил премьеру Индии, чтобы получить поддержку, но "опозорился"

Мир

На саммите Quadrilateral Security Dialogue в Токио президент США Джо Байден предпринял попытку наладить отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди весьма "нетривиальным" способом. Лидер Америки перешёл на лесть и начал нахвалить индийское правительство, однако только "опозорился", считают китайские аналитики.

Sohu: Байден льстил премьеру Индии, чтобы получить поддержку, но "опозорился"

Так, согласно информации, Байден высоко оценил Нью-Дели за современную и оперативную борьбу с коронавирусом. Однако всё снова перепутал и получилось, что лидер государства с наибольшим количеством заболевших COVID-19 похвалил премьер-министра страны, занимающей второе место по этому показателю.

"Чтобы расположить к себе Моди, американский президент неоднократно пытался ему льстить. Байдену в условиях текущей геополитической ситуации крайне важно привлечь на свою сторону азиатских партнеров и заставить их выступить против РФ", — написали аналитики Sohu.

В Китае назвали такое "заискивание" Байдена нелепым и сочли, что лидер США "в отчаянии" из-за того, что план по привлечению партнёров в борьбу против России, разваливается на глазах.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша индия нарендра моди
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