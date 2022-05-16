Россию авансом обвинили в грядущем мировом голоде

Министры иностранных дел стран "Большой семерки” обратились к России с призывом освободить морские экспортные маршруты для украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, заявив о "катастрофических" последствиях блокировки черноморских портов, поскольку цены на продовольствие растут.

Украина выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить 400 миллионов человек в год.

30% мировых поставок пшеницы поступает из России и Украины, согласно данным Всемирной продовольственной программы.

"Черноморские порты Украины имеют решающее значение для продовольственной безопасности во всем мире, — сказал Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН в интервью газете Washington Post. — Это будет катастрофой, если мы не откроем эти порты и не доставим продовольствие по всему миру".

О чём речь

По словам Киева, порядка 28 миллионов тонн зерна застряли в украинских портах, блокированных российскими войсками:

портовый город Мариуполь, где пока ещё "обороняется" группа боевиков на территории металлургического завода "Азовсталь";

Россия взяла под свой контроль Херсонскую область;

одесский порт пока ещё под контролем ВСУ, но его периодически бомбят.

К слову, напомню, Украина закрыла свои черноморские порты в конце февраля и заминировала прибрежную полосу. Но то ли руки у минёров растут не из нужного места, то ли подвела "древность" боеприпасов — плавучие мины сейчас буквально усеивают акваторию, периодически всплывая в самых неожиданных местах, что создаёт опасность для судоходства. Буквально сегодня одну такую мину выбросило на одесский пляж.

Кто виноват

Есть и ещё одна причина того, что корабли с зерном вынужденно торчат в портах. Правда, о ней Киев предпочитает не говорить:

Портовые сооружения изрядно повреждены. Да не российскими войсками, а именно украинскими, ведь отступающие подразделения Украины и особенно "Азова"* оставляют за собой выжженную землю. Но никто на Западе их в этом не винит. Во всем — традиционно — виновата Москва.

"Мы не должны быть наивными. Россия теперь расширила войну против Украины на многие государства, превратив её в войну за зерно”, — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встреч G-7. — Это не сопутствующий ущерб, а инструмент гибридной войны, направленный на ослабление сплоченности против российской войны”.

По словам Бербок, если Украина не поставит своё зерно на мировой рынок, 50 миллионов человек уже в ближайшие месяцы столкнутся с голодом.

Украина: дайте оружие, чтобы отвоевать порты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "такой остановки портовой деятельности в Украине, скорее всего, не было со времен Второй мировой войны". А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался, что Россия не отвечает на запрос о переговорах о разблокировании поставок зерна.

И, видимо, по инерции призвал сторонников Украины поставлять больше оружия, включая реактивные системы залпового огня и военные самолеты, а также оказывать дальнейшее давление на экономику России, усиливая санкции и захватывая российские суверенные активы.

Если зерно останется в портах

Если украинское зерно не попадёт на мировой рынок, это, по словам Бисли, ощутят и в богатых, и в бедных странах. Влияние на волатильность рынка уже есть:

ситуация на Украине привела к тому, что цены на пшеницу, растительное масло и другие сырьевые товары достигли рекордно высокого уровня, и Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые поставки пшеницы сократятся в следующем урожайном году.

Страны Ближнего Востока и Африки особенно зависят от украинского зерна. По данным ООН, Египет получает от 75 до 85 процентов своей пшеницы из Украины и России.

Более 60 процентов пшеницы, импортируемой Ливаном, поступает с Украины.

Сомали и Бенин зависят от России и Украины для всей своей импортируемой пшеницы.

ООН предупредила, что отсутствие продовольственной безопасности может усугубить существующие конфликты и экономические кризисы в этих регионах.