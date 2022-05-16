Министры иностранных дел стран "Большой семерки” обратились к России с призывом освободить морские экспортные маршруты для украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, заявив о "катастрофических" последствиях блокировки черноморских портов, поскольку цены на продовольствие растут.
"Черноморские порты Украины имеют решающее значение для продовольственной безопасности во всем мире, — сказал Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН в интервью газете Washington Post. — Это будет катастрофой, если мы не откроем эти порты и не доставим продовольствие по всему миру".
По словам Киева, порядка 28 миллионов тонн зерна застряли в украинских портах, блокированных российскими войсками:
К слову, напомню, Украина закрыла свои черноморские порты в конце февраля и заминировала прибрежную полосу. Но то ли руки у минёров растут не из нужного места, то ли подвела "древность" боеприпасов — плавучие мины сейчас буквально усеивают акваторию, периодически всплывая в самых неожиданных местах, что создаёт опасность для судоходства. Буквально сегодня одну такую мину выбросило на одесский пляж.
Есть и ещё одна причина того, что корабли с зерном вынужденно торчат в портах. Правда, о ней Киев предпочитает не говорить:
"Мы не должны быть наивными. Россия теперь расширила войну против Украины на многие государства, превратив её в войну за зерно”, — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встреч G-7. — Это не сопутствующий ущерб, а инструмент гибридной войны, направленный на ослабление сплоченности против российской войны”.
По словам Бербок, если Украина не поставит своё зерно на мировой рынок, 50 миллионов человек уже в ближайшие месяцы столкнутся с голодом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "такой остановки портовой деятельности в Украине, скорее всего, не было со времен Второй мировой войны". А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался, что Россия не отвечает на запрос о переговорах о разблокировании поставок зерна.
И, видимо, по инерции призвал сторонников Украины поставлять больше оружия, включая реактивные системы залпового огня и военные самолеты, а также оказывать дальнейшее давление на экономику России, усиливая санкции и захватывая российские суверенные активы.
Если украинское зерно не попадёт на мировой рынок, это, по словам Бисли, ощутят и в богатых, и в бедных странах. Влияние на волатильность рынка уже есть:
ситуация на Украине привела к тому, что цены на пшеницу, растительное масло и другие сырьевые товары достигли рекордно высокого уровня, и Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые поставки пшеницы сократятся в следующем урожайном году.
ООН предупредила, что отсутствие продовольственной безопасности может усугубить существующие конфликты и экономические кризисы в этих регионах.
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