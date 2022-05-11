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Автор Ольга Лебедева

Лавров: Украина заминировала порты, где остаются на якоре суда с пшеницей

Политика

Действия России "не влияют на мировые продовольственные проблемы", которые возникли из-за введенных Западом санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Омана.

Лавров: Украина заминировала порты, где остаются на якоре суда с пшеницей

По словам российского министра, Европе, которая сейчас уже начинает испытывать проблемы с продовольствием, следовало бы задать вопросы Украине, заминировавшей порты, где стояли на якоре десятки судов с пшеницей и другими продовольственными товарами, что сделало невозможным их уход оттуда.

"Украинские власти отказываются от сотрудничества, которое способствовало бы выходу из портов заблокированных судов, перевозящих грузы пшеницы и других зерновых", — отметил Лавров.

Напомним, как ранее сообщала Pravda. Ru, цена тонны пшеницы в европейских странах уже около €400.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в недавнем интервью предупредила, что рост цен на продовольствие грозит серьезным голодом во всем мире. Она назвала ситуацию "очень драматичной" и указала на конфликт между Россией и Украиной "основным фактором опасности", напомнив, что многие страны мира зависят от сельскохозяйственной продукции, производимой этими двумя странами.

В то время как страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые являются основными потребителями, ищут альтернативные источники для своего наиболее важного импорта продовольствия, рост мировой инфляции и возможные экспортные ограничения делают его более дорогостоящим, прогнозировал CNBC в конце апреля.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров
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