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Автор Ольга Лебедева

США обучают бойцов ВСУ на базе, ранее принадлежавшей вермахту

Мир

Американские инструкторы обучают украинских военных работе с новыми гаубицами, беспилотниками и другим оборудованием, поставляемым НАТО, на полигоне Графенвер, расположенном на юге Германии.

США обучают бойцов ВСУ на базе, ранее принадлежавшей вермахту

Об этом рассказал глава учебного командования 7-ой армии США, бригадный генерал Джозеф Гильберт, уточнив, что только за последние семь лет, "в ожидании конфликта с Россией" курс подготовки прошли более 20 000 бойцов ВСУ.

  • Графенвер, расположенный в восточной Баварии, был построен имперской Германией перед Первой мировой войной.
  • База была расширена вермахтом в 1938 году и использовалась для практики тактики блицкрига.
  • Американские военные оккупировали ее в 1945 году и с тех пор эксплуатируют.

Выступая перед журналистами, Гильберт рассказал, что войска Национальной гвардии Флориды учат украинцев обращаться с новыми гаубицами M777, отправленными США в качестве военной помощи Киеву. Первая группа, которая, по словам представителя Пентагона, насчитывала 170 курсантов, уже вернулась на Украину, а еще "50 или 60" человек в настоящее время завершают подготовку.

"Они понимают, как этим оружием управлять, и используют его настолько эффективно, насколько могут самостоятельно и в соответствии со своей собственной тактикой и своей собственной доктриной”, — сказал Гильберт, назвав украинцев, которые приехали в Германию для обучения, "абсолютно мотивированными, невероятно профессиональными”.

Гильберт рассказал также, что США потратили около $126 млн за последние семь лет на обучение украинских войск, включая строительство новой базы в Западной Украине для этой цели. По его словам, к январю 2022 года на Украине было обучено около 23 000 солдат.

"Силы Киева также приняли участие в более чем дюжине масштабных учений с американскими войсками в Германии с 2015 года. Мы благодарны русским, что они дали нам восемь лет на подготовку”, — сказал Гильберт журналистам, добавив, что украинские военные "ответственно и с душой" приняли американскую подготовку и "построили эффективный корпус унтер-офицеров".

"Русские помешали учить украинцев на Украине"

Принимавший участие в брифинге подполковник Тодд Хопкинс из Национальной гвардии Флориды добавил, что инструкторы его подразделения — около 160 человек — покинули Украину "до эскалации военных действий с Россией 24 февраля", уточнив, что они обучали солдат ВСУ на базе в Яворове, которую Россия разбомбила крылатыми ракетами 13 марта.

Напомним, по данным российского Минобороны, тогда в результате удара были убиты до 180 иностранных наемников. А украинские чиновники говорили о 40 погибших украинских военнослужащих и 130 раненых.

Впрочем, американских инструкторов не расстраивает тот факт, что теперь они "передают боевой опыт ВСУ" на базе в Германии. Гильберт и Хопкинс заявили, что нет никаких проблем с переправкой небольших групп украинских солдат в Германию и обратно.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы всу германия
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