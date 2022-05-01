Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир?

Единство и сплочённость "демократического" лагеря во главе с Соединёнными Штатами сегодня кажутся незыблемыми. Правда, цементировать его приходится негодными средствами: абсолютной ложью, подкупом, шантажом и кровью. Макиавеллизм во внешней политике подрывает позиции Запада, и всё больше стран отказываются от роли лакеев американского хозяина.

Вашингтон всё больше поднимает ставки в противостоянии с Москвой. Президенту Джо Байдену уже недостаточно трёх с половиной миллиардов долларов, ранее потраченных на поставки оружия в зону военного конфликта на Украине. Конгресс США на днях принял закон о ленд-лизе, который предоставляет президенту расширенные полномочия в поддержке киевского режима. Теперь Байден запросил у Конгресса всё для тех же целей разжигания войны в Европе ни много ни мало $33 млрд. Американцам удалось сколотить в Европе своеобразный "четвёртый рейх", опосредованно воюющий с Россией через поставку на Украину вооружений, инструкторов и наёмников.

Создаётся впечатление, что Байден уже перешёл грань политического противостояния и преследует завуалированно личные цели. Ведь если потянуть за ниточки в Киеве, можно узнать много любопытного о тёмных делах семьи Байденов. Найдётся немало желающих прибрать к рукам "чемоданы компромата" на нынешнего хозяина Белого дома в стане республиканцев, и в первую очередь это экс-президент Дональд Трамп. Такая конспирологическая версия объясняет фанатизм Байдена в стратегии "ослабления" России и хамские выпады лично в адрес президента Владимира Путина.

Военное поражение Украины будет по сути означать конец того Запада, который мы все знаем сегодня, полагает доцент Финансового университета, политолог Геворг Мирзаян. Никто в мире не осмеливается бросить вызов мощи коллективного Запада, хотя недовольных немало. Если Москва выдержит тотальное давление и победит, то за ней последуют другие, и западное господство будет сведено на нет. Потерпит фиаско политика Евросоюза по экономической колонизации Центральной и Восточной Европы. Издержки, связанные с политикой санкционного давления на Москву, нельзя будет покрыть за счёт агрессивной экспансии на Восток, что неминуемо подкосит ЕС.

Если Россия вернётся в Европу как влиятельная сила, ряд стран континента с готовностью пойдут с ней на сближение. Не будет смысла зарабатывать деньги на русофобии, так как на смену прогрессистским либеральным идеям придёт реальная политика. Евросоюз не сможет далее использовать постсоветское пространство как инструмент сдерживания России. Странам Запада придётся заключать с Москвой стратегические соглашения о системе безопасности, что серьёзно сократит возможности США раздувать российско-европейское противостояние и заодно аргументы в пользу чрезмерного американского присутствия.

Отголоски колониальной эпохи

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Позиция различных стран мира в отношении украинского кризиса — со времён Евромайдана через восьмилетнее противостояние в Донбассе и по сегодняшний день — служит лакмусовой бумажкой для определения противостоящих лагерей: с одной стороны Вашингтон и его послушные вассалы, с другой стороны приверженцы более справедливого полицентричного мирового порядка. Власти США были немало обескуражены тем фактом, что многие страны Азии, Африки и Латинской Америки не захотели присоединиться к антироссийским санкциям и кампании в помощь киевскому режиму.

В интервью агентству Синьхуа глава МИД Сергей Лавров отметил, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнёта. Делается всё, чтобы избежать жертв среди мирного населения, тогда как ВСУ и нацбатальоны используют его в качестве живого щита. Действия стран НАТО направлены на затягивание вооружённого конфликта и создание препятствий на пути к политическим договорённостям.

По словам Лаврова, западные страны пытаются подавлять самыми грубыми методами государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике. Неоколониализм со стороны развитых стран замешан на расизме и комплексе исключительности. И всё же потуги "коллективного Запада" препятствовать естественному ходу истории, решить свои проблемы за счёт других обречены.

Некоторые западные эксперты видят в нежелании большой части мира идти против России в контексте украинского кризиса отголоски истории: этот конфликт многим напоминает противостояние предыдущей эпохи между Востоком и Западом. Индия могла бы рассказать много неприятных вещей из периода британского колониализма, а Китай — про историю опиумных войн. Факты работорговли в Африке и массового истребления индейцев в Америке тоже всем хорошо известны. Европейцы и американцы жестоко угнетали другие народы для получения выгоды, и этого из памяти не вытравить.

Новый тоталитаризм Запада

Сенатор Константин Косачёв

По данным журнала The Economist, в украинском сюжете 131 государство осуждают Россию, 28 поддерживают и 32 занимают нейтральную позицию. Как отмечает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, даже если принять цифры на веру, на каждую группу государств набирается ровно по одной трети жителей Земли, учитывая размеры и численность населения. При этом по результатам голосования в ГА ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека "за" высказались 93 члена организации.

О том, каким образом удаётся "выбивать" голоса, Косачёв узнал от многозвёздного генерала из Австралии, с которым довелось пообщаться в Нью-Дели во время международной конференции "Диалог Райсина". Генерал объяснил, что у развитых стран Запада есть распределение ответственности за государства третьего мира с точки зрения обеспечения их верного голосования в ООН. Например, посол Австралии на Фиджи отвечает за страны Океании, а это более двух десятков государств. Выделяются огромные деньги на экономические подачки, либеральное просвещение и военную поддержку. В случае непослушания следуют карательные меры.

Неоколониальная методика срабатывает не везде. Высокомерное отношение и откровенное давление со стороны администрации Байдена вызвали отторжение у властей Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Они отказались увеличивать добычу нефти в угоду США, не рассматривая их единственной сверхдержавой в мире, и предпочли диверсифицировать партнёров. Ни угрозы, ни щедрые посулы со стороны зачастивших с визитами западных эмиссаров не смогли изменить характер взаимовыгодных партнёрских отношений Индии с Россией.

В случае с Китаем Соединённые Штаты далю волю мстительным чувствам, разыгрывая карту Тайваня. В начале апреля было принято решение о поставках на остров американских вооружений на сумму $95 млн. В конце апреля американский эсминец Sampson с управляемыми ракетами совершил провокационный проход через Тайваньский пролив. Интересы России и Китая в основном совпадают: они настроены на серьёзное сотрудничество и на изменение статус-кво в сложившемся несправедливом мировом порядке.

Главным проигравшим во всей этой геополитической игре может оказаться, как ни странно, присягнувшая на верность Вашингтону Европа. Испанский предприниматель-миллиардер Фернандо дель Пино Кальво-Сотело характеризует политику Запада как близорукую и опасную. Блок НАТО спровоцировал конфликт на Украине, после чего блокировал российские резервы, конфисковал имущество физических лиц, что свидетельствует о проявлении нового тоталитаризма.

Восток понял, что на Западе больше нет уважения к частной собственности и там больше не следуют правилам. Когда Европа наконец поймёт, что не может подчиняться США как верная собака, поскольку у них разные интересы, будет слишком поздно, заключает испанский предприниматель. Европа с её ограниченными ресурсами бросает главного хранителя природных ресурсов Евразии, желавшего вести с ней торговлю, в объятия Востока. Америка в этом найдёт свои выгоды, а для Европы такая политика равноценна суициду.

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