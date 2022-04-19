Cumhuriyet: США пожертвовали Украиной для уничтожения РФ

Альянс НАТО не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности в Европе, но продолжает намеренно расширяться на восток ради того, чтобы окончательно разобраться с Россией.

Суть НАТО — быть американской военной машиной, которая способна на всё, пишет Cumhuriyet. Автор статьи Мехмет Али Гюллер отметил, что расширение НАТО Соединёнными Штатами не имеет отношения к обеспечению безопасности Европы.

Тем не менее недавно стало известно, что Швеция и Финляндия могут стать членами альянса в июне этого года. Как пояснила премьер-министр Финляндии Санна Марин, решение о подаче заявки на вступление в НАТО будет обсуждаться в парламенте в ближайшие недели.

Но ещё пару недель назад об этом и речи не было. К примеру, 20 марта президент Финляндии Саули Ниинистё высказывался в том духе, что вступление страны в НАТО негативно скажется на ситуации в сфере безопасности в Европе.

Все прекрасно знают о том, что США усиленно давили на Швецию и Финляндию на фоне спецоперации России на Украине.

Причём власти Швеции занимали антинатовскую позицию. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 25 февраля отрицала какую-либо заинтересованность во вступлении в НАТО. А 8 марта было сказано, что вступление в НАТО "ещё больше дестабилизирует Европу".

Даже министр обороны Швеции Петер Хультквист успел сделать заявление, что "пока он находится на своём посту, страна в НАТО не окажется".

Результаты мы наблюдаем сегодня. Штаты сделали всё и даже сверх того, чтобы стороны изменили свою позицию.

Напомним, 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что "две страны при желании могут очень быстро присоединиться к НАТО". И это с учётом того, что Россия неоднократно просила, предупреждала и требовала остановить расширение альянса и приближение его к своими границам.

В своё время на момент развала СССР и распада Варшавского договора в НАТО входило "всего" 16 членов. Свои обещания Москве Запад не сдержал и пошёл дальше, "туго затягивая пояс" вокруг России.

Альянс расширялся пять раз.

12 марта 1999 года Америка "сделала" членами НАТО Чехию, Венгрию и Польшу,

29 марта 2004 года — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению,

1 апреля 2009 года — Албанию и Хорватию,

5 июня 2017 года — Черногорию,

20 марта 2020 года — Северную Македонию.

Сегодня альянс находится рядом с границами России с видами на включение в альянс Украины и Грузии. На очереди — присоединение

Молдовы,

Боснии и Герцеговины,

Финляндии,

Швеции.

Какое всё это имеет отношение к безопасности Европы — вопрос открытый.

Это очевидно не только РФ, но и Германии с Францией. По словам французского президента Эммануэля Макрона, "Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией и Турцией, в противном случае Европа не сможет жить в мире".

В этих странах прекрасно понимают, что европейскую безопасность невозможно построить без участия России.

США же заинтересованы в лидирующей роли Великобритании и ослаблении ЕС в целом.

Поэтому весь мир наблюдает, как американцы подливают бензин в костёр войны на Украине и продолжают настаивать на расширении НАТО.

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