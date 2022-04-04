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Автор Ольга Лебедева

Зеленский пообещал найти "нецивилизованное решение" инцидента в Буче

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, в котором, стараниями Национальной полиции Украины и западных СМИ, разворачивается очередной раунд информационной войны против России.

Зеленский пообещал найти "нецивилизованное решение" инцидента в Буче

Напомним, в минувшие выходные мир облетели жуткие кадры дороги, буквально, усыпанной мертвыми телами. Украинские власти немедленно обвинили российских военных в расправе над мирными жителями, президент Незалежной в своём видеообращении назвал их "мясниками", а США и Великобритания воспротивились созыву внеочередного заседания Совбеза ООН, на котором наша делегация готова была предоставить доказательства непричастности России и назвать настоящих виновников трагедии.

И вот в понедельник Зеленский в сопровождении вооруженной до зубов охраны встретился с большой группой иностранных журналистов на месте массовых убийств.

"Мы хотим, чтобы вы показали миру, что здесь произошло. Что сделали российские военные. Что Российская Федерация сделала в мирной Украине. Для вас было важно видеть, что это были мирные жители”, — сказал Зеленский журналистам.

Он много говорил о том, что предполагаемая резня, в которой Киев быстро обвинил Москву, показала "характер российских военных”, которые "относятся к людям хуже, чем к животным”.

Зеленский также призвал Запад "найти цивилизованное решение”, чтобы разобраться с инцидентом и привлечь виновных к ответственности, предупредив, что в противном случае Украине придется выбрать "решение нецивилизованное".

Москва решительно отрицает свою причастность, предполагая, что все это было "провокацией”, намеренно устроенной украинской стороной, чтобы подставить российские войска и сорвать мирные переговоры.

Последнее косвенно подтвердил и президент Незалежной, заявивший, что теперь — "после дела Бучи" — стало "очень трудно " вести переговоры с Россией.

"Не взяли в НАТО - получите геноцид"

Не удержался Зеленский и от того, чтобы в очередной раз призвать западных политиков, ответственных за то, чтобы не допустить Киев в НАТО, приехать и увидеть место и предполагаемых жертв российских военных.

"Я думаю, что они должны прийти сюда и посмотреть, как заканчиваются эти игры, как заканчивается этот флирт с Российской Федерацией”, — сказал он.

К слову, перед поездкой в город, из которого российские войска вышли еще 31 марта (а сообщения о массовой казни появились 2-3 апреля), Зеленский раскритиковал франко-германскую инициативу заблокировать вступление Украины в НАТО еще в 2008 году как "просчет”. Президент Украины прямо призвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать и посетить Бучу.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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