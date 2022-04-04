Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, в котором назвал российских военных "убийцами”, "мучителями” и "насильниками".
Глава государства сообщил, что "на улицах городов, окружающих Киев", находят "сотни тел украинских гражданских лиц".
Он также пообещал расследовать и преследовать в судебном порядке все "российские преступления" на Украине, заявив, что создал для этого "специальный механизм”.
В каких именно городах украинский президент вдруг увидел "горы трупов" мирных граждан и почему решил, что убили их российские солдаты, он не пояснил. Как и умолчал о том, что ВСУ и нацбаты прикрываются как живыми щитами теми самыми гражданскими, о которых он вдруг вспомнил. Но говорил так, словно играл хорошо отрепетированную роль:
"Концентрированное зло пришло на нашу землю. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Кто называет себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали”.
К слову, ранее президент Украины фактически оправдал действия нацбатов, заявив, что "Они такие, какие есть".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.