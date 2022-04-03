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Автор Антон Уткин

Зеленский отказался осуждать пытки российских пленных боевиками «Азова»*

Политика

Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Fox News, но оказалось, что из записи удалён фрагмент, в котором президент Украины отказывается осуждать зверства нацистов из батальона "Азов"*.

Зеленский отказался осуждать пытки российских пленных боевиками «Азова»*

Ведущий канала Fox News Брет Байер попросил Зеленского прокомментировать "известия о нацистском батальоне "Азов" и уточнил, что опубликованные видео с пытками российских военнопленных взволновали американцев. Такие действия являются откровенным военным преступлением, и эти зверства никак не укладываются в образ "защитников Украины", созданный западными СМИ.

"Они такие, какие есть", - ответил президент Украины.

Он добавил, что и раньше члены нацбата преступали закон, на виновные были осуждены и получили тюремные сроки. Правда Зеленский забыл уточнить, что собственным указом отпустил всех нацистов из тюрем, вооружил и отправил терроризировать гражданское население.

Что любопытно, этот фрагмент остался только в записи прямого эфира. Со всех официальных площадок канал Fox News предпочёл вырезать эпизод из интервью.

*запрещённый в России националистический батальон

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир зеленский
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