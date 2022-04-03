Россия созывает Совбез ООН из-за "провокации в Буче"

Москва созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом в украинском городе Буча, заявил в воскресенье заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Напомним, Украина обвинила Россию в убийстве мирных жителей в городе после того, как в интернете появились кадры из Бучи, на которых запечатлены мёртвые тела, одетые в гражданскую одежду, разбросанные по улице.

Коммунальщики собирают тела в городе Буча, © AFP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это была "преднамеренная резня”:

"Резня в Буче была преднамеренной. Русские стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых, разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС”, — написал Кулеба в Twitter.

Ведущие западные политики поспешили поддержать и усилить претензии Киева, а глава НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент "жестокостью по отношению к гражданским лицам, которую мы не видели в Европе десятилетиями”.

Аналогичную позицию высказывали и многие другие официальные лица, причем некоторые явно возлагали вину за "резню" на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил, что "российским властям придется ответить за эти преступления”.

Россия со своей стороны назвала инцидент "откровенной провокацией украинских радикалов" и потребовала созыва заседания Совбеза ООН сегодня, в понедельник, 4 апреля:

"Мы разоблачим зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей”, — заявил Полянский.

Министерство обороны России, комментируя обвинения, заявило, что российские войска вышли из города 30 марта. Это подтвердил мэр Бучи в видеообращении.

"Предполагаемые доказательства инцидента появились только через четыре дня после вывода войск, когда в город прибыли украинская разведка и "представители украинского телевидения”, -добавили военные, подчеркнув, что многочисленные несоответствия показывают, что дело "было инсценировано киевским режимом для западных СМИ”.