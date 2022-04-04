Меркель: не принимать Украину в ЕС было верным решением

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала верным решение не принимать Украину в ряд стран Евросоюза в 2008 году. Об этом сообщил представитель Меркель немецкому агентству DPA, экс-канцлер прокомментировала ситуацию на Украине.

Но так думает не только Меркель, но и ее преемник. Олаф Шольц, нынешний глава правительства Германии, тоже предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в союз и НАТО, но при этом решить назревающий конфликт с Россией. Зеленский отказался. Теперь Германию обвиняют в том, что она якобы "тормозит" санкционный процесс против России, об этом говорят власти Польши.