Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала верным решение не принимать Украину в ряд стран Евросоюза в 2008 году. Об этом сообщил представитель Меркель немецкому агентству DPA, экс-канцлер прокомментировала ситуацию на Украине.
Но так думает не только Меркель, но и ее преемник. Олаф Шольц, нынешний глава правительства Германии, тоже предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в союз и НАТО, но при этом решить назревающий конфликт с Россией. Зеленский отказался. Теперь Германию обвиняют в том, что она якобы "тормозит" санкционный процесс против России, об этом говорят власти Польши.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.