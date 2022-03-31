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Автор Игорь Буккер

"Путин знает": Трамп просит слить компромат на сына Байдена

Мир

В недавнем интервью экс-президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина поделиться информацией и документами, связанными с Хантером Байденом, сыном президента Джо Байдена. В недавнем прошлом Трамп также призвал Россию накопать информацию о своих политических оппонентах.

"Путин знает": Трамп просит слить компромат на сына Байдена

В эксклюзивном интервью телевизионному журналисту Real America's Voice Джону Соломону бывший президент США, рассказывая о ходе проводимого в Сенате в преддверии выборов 2020 года Республиканской партией расследования в отношении старшего и младшего Байденов, посетовал, что оно сделало очень мало новых выводов.

Отпрыск Байдена наследил в России

Среди прочего в докладе утверждалось, что в 2014 году фирма, связанная с Хантером Байденом, получила $3,5 млн от российской предпринимательницы Елены Батуриной, супруги покойного мэра Москвы Юрия Лужкова.

"Она дала ему 3,5 миллиона долларов, теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос, — сказал Трамп в интервью. — Думаю, он должен обнародовать эту информацию. Думаю, что мы должны получить на это ответ".

Адвокат Хантера Байдена Джордж Месирс опроверг это заявление. Проверка фактов по иску, проведённая телекомпанией CNN, пришла к заключению, что никаких доказательств правонарушений со стороны Байдена-младшего предоставлено не было.

"Россия, если вы меня слышите — я надеюсь, что вы сможете найти пропавшие 30 000 электронных писем. Я думаю, что вы, вероятно, будете вознаграждены нашей прессой. Посмотрим, произойдёт ли это".

Несколько позднее Трамп признался, что сказал это в шутку.

В 2019 году Трампу угрожали импичментом, обвиняя его в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу после того, как он попытался заставить президента Украины Владимира Зеленского расследовать роль Хантера Байдена в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Ху из Хантер Байден

52-летнего отпрыска нынешнего главы Белого дома уличали в пристрастии к алкоголю и психотропным препаратам.

С 2014 по 2019 год, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США, Байден-младший ежемесячно получал от украинской газовой компании Burisma по $50 000. Средства поступали на счёт компании Rosemont Seneca Bohai LLC.

В конце прошлой недели американское издание New York Post сообщило, что в ноутбуке Хантера Байдена сохранились электронные письма, свидетельствующие о том, что сын президента США помогал калифорнийскому оборонному подрядчику в программе работ над биологическим оружием в американских биолабораториях на Украине.

Предположительно он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США.

Байден-младший остаётся под следствием Министерства юстиции, которое тщательно изучает его налоговые декларации, а также деловые отношения с зарубежными бизнесменами во время пребывания его отца на посту вице-президента, информирует The New York Times.

В частности, приобретение им за $142 тысячи спортивного автомобиля Fisker Karma. Автопроизводитель Fisker Automotive получил от министерства энергетики США кредитные гарантии на сумму $529 млн для переоборудование заброшенного завода General Motors в родном городе семьи Байденов Уилмингтоне в штате Делавэр. Однако в 2013 году, после получения $192 млн платежей по федеральному кредиту, фирма неожиданно обанкротилась.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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